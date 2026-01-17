Javier Milei cantó "Amor Salvaje" con el Chaqueño Palavecino en el Festival de Jesús María

Ante la invitación de Palavecino para cantarlo a dúo, el Presidente intentó excusarse inicialmente alegando que "no le da el piné" y que él es un "amateur" al lado del folclorista. Sin embargo, tras la insistencia del músico —quien le recordó su pasado rockero y cantando temas de Leonardo Favio—, Milei subió al escenario.

Finalmente, el líder libertario cantó el estribillo y el puente del clásico del folclore, recibiendo el visto bueno del Chaqueño: "¡Bien! Aprobado".__IP__

Con esta visita, Milei se convirtió en el tercer presidente en ejercicio en asistir al festival, siguiendo los pasos de Néstor Kirchner (2004) y Mauricio Macri (2017).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2012500157821030659&partner=&hide_thread=false La presentación de Javier Milei junto al Chaqueño Palavecino en el Festival de Jesús María.



Mirá #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/a8IcQshAI2 — C5N (@C5N) January 17, 2026