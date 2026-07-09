Javier Milei encabezó la vigilia del 9 de Julio y agradeció a gobernadores

El presidente encabezó el acto patrio junto a su Gabinete y jefes provinciales

En el inicio de una nueva etapa de su gobierno, el presidente Javier Milei encabezó la vigilia por el Día de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán. Durante el esperado acto patrio, el jefe de Estado agradeció el profundo compromiso y apoyo de doce mandatarios aliados presentes.

Los gobernadores que acompañaron a Javier Milei

El mandatario llegó a la provincia pasadas las 23 horas acompañado por su Gabinete completo. En su discurso, que se extendió por aproximadamente 20 minutos, destacó los principales logros de su gestión: la baja de la inflación, la caída del riesgo país, la reducción de la pobreza y el fin de los piquetes.

La imagen de la jornada tuvo un innegable y alto contenido político. Gracias a la convocatoria liderada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el Gobierno logró replicar una postal de respaldo institucional con la asistencia de los siguientes mandatarios:

Osvaldo Jaldo (Tucumán)

Alfredo Cornejo (Mendoza)

Juan Pablo Valdés (Corrientes)

Marcelo Orrego (San Juan)

Gustavo Sáenz (Salta)

Raúl Jalil (Catamarca)

Carlos Sadir (Jujuy)

Rogelio Frigerio (Entre Ríos)

Rolando Figueroa (Neuquén)

Ignacio Torres (Chubut)

Claudio Vidal (Santa Cruz)

Leandro Zdero (Chaco)

Cabe destacar que otros dirigentes dialoguistas, como Leandro Pullaro, Claudio Poggi y Alberto Weretilneck, también habían sido invitados pero se ausentaron argumentando compromisos en sus provincias y dificultades logísticas.

La agenda parlamentaria y el Tedeum del 9 de Julio

Esta fuerte foto de unidad en el norte del país funciona como una gran vidriera para el oficialismo, que busca darle un impulso clave a su agenda reformista en el Congreso. El paquete de proyectos que La Libertad Avanza enviará al parlamento incluye la polémica reforma electoral —con la eliminación de las PASO como núcleo central—, las modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal y la prohibición legal de emitir dinero para financiar al fisco.

La vigilia patria también contó con la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien se presentó en la provincia tras el frío reencuentro que había protagonizado con el primer mandatario durante el Día de la Bandera.

Al finalizar la tradicional ceremonia tucumana, la comitiva presidencial emprendió su regreso de forma inmediata a Buenos Aires para participar del habitual Tedeum en la Catedral Metropolitana durante la mañana del jueves.