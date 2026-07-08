Javier Milei cruzó al DT de Egipto tras el triunfo de Argentina: "Payaso"
Javier Milei compartió un duro mensaje contra Hossam Hassan de Egipto tras la polémica por el partido ante Argentina.
El presidente Javier Milei se sumó a la controversia que quedó instalada luego del partido entre Argentina y Egipto por el Mundial 2026 y compartió un fuerte mensaje contra el entrenador del seleccionado africano, Hossam Hassan. A través de sus redes sociales, el mandatario replicó una publicación del legislador porteño Waldo Wolff, quien había cuestionado con dureza la postura del técnico egipcio y reclamó una sanción ejemplar por parte de la FIFA.
“La FIFA debería suspender a este payaso de por vida”, había escrito Wolff en su mensaje, que luego fue compartido por Milei, generando una nueva derivación política de una discusión que había comenzado dentro del terreno deportivo.
Por qué Milei reaccionó contra el DT de Egipto
La polémica surgió después de la derrota de Egipto ante Argentina por 3-2, en un encuentro marcado por la tensión. Hassan cuestionó el arbitraje y aseguró que el desarrollo del partido estuvo condicionado por distintos factores externos que, según su interpretación, perjudicaron a su equipo.
Además, el entrenador realizó durante el encuentro un gesto con los brazos cruzados a la altura de las muñecas, una señal utilizada dentro del protocolo de la FIFA para denunciar posibles situaciones vinculadas con racismo o discriminación. La actitud del técnico egipcio abrió un escenario de máxima controversia y transformó un episodio deportivo en una discusión con múltiples aristas. Dirigentes argentinos salieron al cruce de sus declaraciones y el mensaje terminó alcanzando al jefe de Estado.
Con su publicación, Milei añadió un nuevo capítulo a una disputa que mezcló fútbol, política y reclamos institucionales, en una trama atravesada por acusaciones cruzadas y una fuerte carga simbólica.
Mientras tanto, la FIFA analiza el alcance de las declaraciones y las acciones posteriores al encuentro, en un contexto donde las protestas vinculadas al arbitraje y a posibles episodios de discriminación suelen activar protocolos específicos del organismo. El cruce sumó así un nuevo capítulo a una jornada que dejó al Mundial atravesado por la polémica y con distintas voces reclamando respuestas.
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