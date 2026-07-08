Javier Milei cruzó al DT de Egipto tras el triunfo de Argentina: "Payaso"

Además, el entrenador realizó durante el encuentro un gesto con los brazos cruzados a la altura de las muñecas, una señal utilizada dentro del protocolo de la FIFA para denunciar posibles situaciones vinculadas con racismo o discriminación. La actitud del técnico egipcio abrió un escenario de máxima controversia y transformó un episodio deportivo en una discusión con múltiples aristas. Dirigentes argentinos salieron al cruce de sus declaraciones y el mensaje terminó alcanzando al jefe de Estado.