Javier Milei viaja a Tucumán para encabezar la vigilia por el 9 de Julio y lograr una foto con los gobernadores

En cambio, los ausentes con aviso son el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quienes mantienen a distancia al Gobierno nacional a pesar de no ser abiertamente opositores.

El faltazo de Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro), Axel Kicillof (Buenos Aires); Ricardo Quintella (La Rioja); Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Sergio Zillioto (La Pampa) y Gildo Insfrán (Formosa) simplemente es esperable.

Se supone que Javier Milei se reunirá con los gobernadores en Tucumán antes de las 23.58, que es la hora pautada para el inicio del mensaje en cadena nacional que será emitido por Canal 7 de Buenos Aires (TV Pública) y Radio Nacional Buenos Aires.

Si los tiempos están bien calculados, Javier Milei hablaría entre las 23.58 del 8 de julio y la 1.15 del 9, en lo que fue denominado por él mismo como el "Año de la Grandeza Argentina".

Entre otras actividades de la agenda oficial, Javier Milei firmará el Libro Histórico y depositará una ofrenda floral a los Próceres.