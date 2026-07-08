Javier Milei viaja a Tucumán para encabezar la vigilia por el 9 de Julio y lograr una foto con los gobernadores
El Presidente se verá también con Victoria Villarruel, que anticipó su llegada a la Casa Histórica de Tucumán. La cadena nacional comenzará a las 23.58.
El presidente Javier Milei viajará este miércoles a San Miguel de Tucumán para encabezar la vigilia por el 9 de Julio en la Casa Histórica donde hace 210 años se firmó la independencia de nuestro país. Pero antes de hablar en cadena nacional se reunirá con los gobernadores de 14 provincias en busca de la foto de unidad.
A la cita asistirán no sólo los funcionarios cercanos al Presidente, como su hermana, Karina Milei, o el ministro de Economía, Luis Caputo. También será el primer acto oficial de Diego Santilli tras asumir el cargo de jefe de Gabinete.
Entre todas las caras amigas se destacará, quizás, la mirada impávida de Victoria Villarruel, quien confirmó su presencia en el acto en Tucumán por el 9 de Julio a pesar de ser persona non grata en la Quinta de Olivos.
La agenda de Javier Milei por el 9 de Julio empezó a las 20 de este miércoles con un vuelo a Tucumán, donde será recibido, pasadas las 22, por la intendenta Rossana Chahla, el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli y el director del Museo de la Casa Histórica, Javier Vázquez.
Por el momento confirmaron su participación el mandatario anfitrión, Osvaldo Jaldo, y los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza); Gustavo Valdés (Corrientes); Marcelo Orrego (San Juan); Gustavo Sáenz (Salta); Raúl Jalil (Catamarca); Carlos Sadir (Jujuy); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Rolando Figueroa (Neuquén); Ignacio Torres (Chubut); Claudio Vidal (Santa Cruz); Leandro Zdero (Chaco); Elías Suárez (Santiago del Estero) y la vicegobernadora Myrian Prunotto (Córdoba).
En cambio, los ausentes con aviso son el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quienes mantienen a distancia al Gobierno nacional a pesar de no ser abiertamente opositores.
El faltazo de Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro), Axel Kicillof (Buenos Aires); Ricardo Quintella (La Rioja); Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Sergio Zillioto (La Pampa) y Gildo Insfrán (Formosa) simplemente es esperable.
Se supone que Javier Milei se reunirá con los gobernadores en Tucumán antes de las 23.58, que es la hora pautada para el inicio del mensaje en cadena nacional que será emitido por Canal 7 de Buenos Aires (TV Pública) y Radio Nacional Buenos Aires.
Si los tiempos están bien calculados, Javier Milei hablaría entre las 23.58 del 8 de julio y la 1.15 del 9, en lo que fue denominado por él mismo como el "Año de la Grandeza Argentina".
Entre otras actividades de la agenda oficial, Javier Milei firmará el Libro Histórico y depositará una ofrenda floral a los Próceres.
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