Javier Milei EN VIVO por cadena nacional: a qué hora y cómo verlo
El presidente Javier Milei hablará por cadena nacional por el Día de la Independencia. Enterate del horario y dónde ver en vivo el discurso.
El presidente de la Nación, Javier Milei, brindará hoy un importante mensaje a todo el país en vivo. Esta esperada transmisión oficial servirá como el gran puntapié inicial de la tradicional vigilia patria, concretándose apenas horas antes de que viaje hacia la provincia de Tucumán para liderar los actos centrales.
A qué hora habla Javier Milei en cadena nacional hoy
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Desde la Secretaría de Medios de Presidencia de la Nación confirmaron el cronograma oficial y las especificaciones técnicas para la transmisión de este miércoles 8 de julio de 2026. Según lo estipulado, la cadena nacional comenzará exactamente a las 23:58 horas.
La apertura oficial se realizará con las estrofas del Himno Nacional Argentino en los primeros minutos de la medianoche, e inmediatamente después el mandatario brindará su discurso. Además, está previsto que el espacio en la grilla radial y televisiva se extienda hasta las 01:15 horas del jueves 9 de julio. Se puede ver en vivo por C5N.
Expectativa por el discurso, la comitiva y el viaje a Tucumán
Las palabras del jefe de Estado generan una fuerte expectativa en el arco político y económico, ya que se producirán en pleno proceso de relanzamiento de su gestión. Esta cadena nacional servirá como vidriera tras las modificaciones de organigrama que incluyeron el debut de Diego Santilli en el rol de jefe de Gabinete, quien formará parte de la comitiva oficial.
Tras emitir su mensaje, el Presidente viajará a primera hora de la mañana hacia Tucumán acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el resto de los ministros. En el norte del país serán recibidos por el gobernador Osvaldo Jaldo, un aliado parlamentario estratégico.
El Gobierno buscará una foto de unidad con los mandatarios provinciales que asistan, mientras negocian activamente los términos de una ambiciosa reforma electoral que busca suprimir las PASO de cara a las presidenciales del año 2027.
Por último, el evento medirá la temperatura interna del Gobierno: la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, anticipó su presencia en Tucumán, por lo que todas las miradas estarán puestas en su interacción con el primer mandatario.
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