Javier Milei EN VIVO por cadena nacional: a qué hora y cómo verlo

Tras emitir su mensaje, el Presidente viajará a primera hora de la mañana hacia Tucumán acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el resto de los ministros. En el norte del país serán recibidos por el gobernador Osvaldo Jaldo, un aliado parlamentario estratégico.

El Gobierno buscará una foto de unidad con los mandatarios provinciales que asistan, mientras negocian activamente los términos de una ambiciosa reforma electoral que busca suprimir las PASO de cara a las presidenciales del año 2027.

Por último, el evento medirá la temperatura interna del Gobierno: la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, anticipó su presencia en Tucumán, por lo que todas las miradas estarán puestas en su interacción con el primer mandatario.