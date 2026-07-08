Manuel Adorni firmó la Resolución 164/2025 antes de su renuncia y no hay feriado el viernes 10 de julio
Manuel Adorni firmó una medida clave. Conocé qué dice la normativa oficial sobre el viernes 10 de julio y por qué se declaró como día no laborable.
El exfuncionario Manuel Adorni firmó la Resolución 164/2025 antes de su reciente renuncia, estableciendo el calendario oficial de fines de semana largos. A pesar de la expectativa generalizada por el Día de la Independencia, el viernes 10 de julio no será considerado un feriado nacional, sino una jornada distinta.
Qué dice la Resolución 164/2025 sobre el viernes 10 de julio
La normativa estipula que el viernes 10 de julio de 2026 fue fijado exclusivamente como un "día no laborable con fines turísticos". Según el texto de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Poder Ejecutivo Nacional tiene la facultad legal de promover la actividad turística interna dictando anualmente hasta tres de estos días, buscando así disminuir los efectos negativos de la estacionalidad en el sector.
La diferencia clave frente a un feriado nacional
Al no tratarse de un tradicional feriado, la jornada del 10 de julio tiene implicancias diferentes para los trabajadores. En los días declarados como no laborables, el trabajo será optativo para el empleador (con excepción de los bancos, seguros y actividades afines). Esto significa que, si la empresa decide que se trabaje normalmente, el empleado percibirá su salario simple, sin el recargo económico habitual que rige durante los feriados inamovibles.
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