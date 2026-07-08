Manuel Adorni firmó la Resolución 164/2025 antes de su renuncia y no hay feriado el viernes 10 de julio

La diferencia clave frente a un feriado nacional

Al no tratarse de un tradicional feriado, la jornada del 10 de julio tiene implicancias diferentes para los trabajadores. En los días declarados como no laborables, el trabajo será optativo para el empleador (con excepción de los bancos, seguros y actividades afines). Esto significa que, si la empresa decide que se trabaje normalmente, el empleado percibirá su salario simple, sin el recargo económico habitual que rige durante los feriados inamovibles.