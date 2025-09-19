MinutoUno

Javier Milei lanzó la campaña en Córdoba de cara octubre y apuntó al Congreso: "Están cagados"

(Foto: REUTERS/Leandro Gómez)

(Foto: REUTERS/Leandro Gómez)
Javier Milei en Córdoba.

Javier Milei en Córdoba.
En el marco de la campaña de cara a las elecciones legislativas nacionales, el Presidente encabezó un acto en la provincia que gobierna Martín Llaryora.

El presidente Javier Milei viajó a Córdoba, en el marco de sus actividades políticas y económicas de cara a las elecciones del 26 de octubre. Durante su visita, el mandatario participó en una disertación en la Bolsa de Comercio local y, hacia la noche, se abocó a lanzar la campaña electoral en esa provincia.

Su agenda comenzó a las 12 en el Auditorio Juan Bautista Alberdi de la Bolsa de Comercio de Córdoba. En este evento, que conmemoró el 125° aniversario de la institución, Milei ofreció un discurso como invitado principal. Esta no es su primera vez en este escenario, ya que en diciembre del año pasado estuvo presente en la inauguración del nuevo edificio de la entidad.

milei bolsa de comercio cordoba 1

Luego, el presidente se dirigió al Parque Sarmiento para liderar su primer acto de campaña en la provincia, acompañado por los candidatos locales de La Libertad Avanza (LLA). Bajo los lemas "La Libertad Avanza o Argentina retrocede" y "No aflojemos, que el esfuerzo valga la pena", Milei compartió el escenario con Gonzalo Roca, primer candidato a diputado nacional por Córdoba, y otros miembros de la lista libertaria.

También lo acompañaron su hermana y secretaria de Presidencia, Karina Milei; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En su discurso, el jefe de Estado aseguró que la oposición y el Congreso "están cagados", y se refirió al escándalo de presunta corrupción en su Gobierno derivando la atención hacia Cristina Kirchner.

Milei lanzó la campaña de La Libertad Avanza en Córdoba

Sacado: Milei gritó que "Conan es cordobés" en pleno acto de campaña en Córdoba

Entre otras situaciones insólitas, el primer mandatario sorprendió al gritar, en medio de su discurso ante sus adherentes, que "Conan es cordobés", en relación a su perro, cuya existencia está puesta en duda de forma permanentemente, no sólo por el arco opositor, sino también por los mismos integrantes del Gobierno que nunca han sabido responder sobre si el can está vivo o muerto.

conan es cordobés
Así subía Milei al escenario en Córdoba

Acompañado por su hermana Karina Milei, el vocero Manuel Adorni, Martín Menem y Patricia Bullrich, el mandatario encabezó un acto de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

sube milei al escenario en córdoba
Insólito: contrataron francotiradores para el acto de Javier Milei en Córdoba

El presidente Javier Milei se hizo presente en Córdoba este viernes, con dos objetivos principales: brindar un discurso en la Bolsa de Comercio local y realizar el acto de lanzamiento de campaña de La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

Lo insólito de la jornada tuvo que ver, entre otras cosas, con una toma que captó el canal macrista La Nación+ en relación a francotiradores que se encontraban ubicados en un juego llamado "la vuelta al mundo", muy popular en los parques de diversiones. Como si fuera una suerte de película de Hollywood, uniformados se encontraban subidos a varios metros de altura con rifles en sus manos, listos para entrar en acción en caso de un posible atentado al primer mandatario.

La medida del Gobierno para el acto realizado por el líder libertario puede tener que ver, probablemente, con el asesinato de Charlie Kirk, el activista de extrema derecha aliado a Donald Trump que fue baleado en su cuello durante una charla al aire libre en la Universidad del Valle de Utah, en Estados Unidos.

francotiradores en el acto de Milei en córdoba
Así llegaba Milei a Córdoba: su saludo a los militantes libertarios

llegada de milei a córdoba
Las 20 frases más destacadas del discurso de Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba

  • “Argentina entró al siglo XX siendo un país desarrollado y es el único que se convirtió en subdesarrollado”.
  • “Violar la restricción de presupuesto no es gratis, por eso fue tan impactante la idea del ‘no hay plata’”.
  • “Nosotros recibimos 15 puntos de déficit fiscal entre el Tesoro y el Banco Central”.
  • “Romper con el círculo de la demagogia también es un tema no menor, porque 2 + 2 siguen siendo 4”.
  • “Es como querer negar la ley de gravedad: si te tirás del piso 50, te estrellás”.
  • “Cuando llegamos recibimos la peor herencia de la historia, con indicadores sociales peores que en el 2001”.
  • “En el primer mes de gobierno pusimos en orden las cuentas fiscales, algo que no se hizo en 123 años”.
  • “La inflación en Argentina está viajando entre 1,5% y 2% desde hace 4 meses”.
  • “Si mantenemos constante la cantidad de dinero, para mitad del año que viene la inflación será solo una mala historia”.
  • “Probamos que se podía hacer un ajuste expansivo: achicar el Estado generó crecimiento”.
  • “El EMAE terminó 6 puntos arriba en diciembre de 2024 respecto al inicio del año”.
  • “Este gobierno sacó de la pobreza a 12 millones de argentinos y de la indigencia a 6 millones”.
  • “No aflojemos: sabemos que falta, pero hemos logrado un montón y hay que hacer valer ese esfuerzo”.
  • “Gracias al protocolo antipiquete, Patricia Bullrich llevó de 9.000 piquetes anuales a cero”.
  • “En 20 meses pagamos 50.000 millones de dólares de deuda; somos el primer gobierno que baja la deuda así”.
  • “La única propuesta del partido del Estado es destruir, mientras nosotros construimos”.
  • “En 10 años Argentina puede ser un país de altos ingresos; en 20, codearse con potencias; en 30, estar en el top 3 mundial”.
  • “Con equilibrio fiscal, la economía argentina podría crecer sostenidamente al 4% anual”.
  • “De acá al 2031 podríamos devolverles a los argentinos 500.000 millones de dólares en reducción de impuestos”.
  • “Si lo hicimos en el siglo XIX con Alberdi, ¿por qué no lo vamos a poder hacer en el siglo XXI? Solo se necesita fe y coraje”.
