Javier Milei lanzó la campaña en Córdoba de cara octubre y apuntó al Congreso: "Están cagados"

Insólito: contrataron francotiradores para el acto de Javier Milei en Córdoba

El presidente Javier Milei se hizo presente en Córdoba este viernes, con dos objetivos principales: brindar un discurso en la Bolsa de Comercio local y realizar el acto de lanzamiento de campaña de La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

Lo insólito de la jornada tuvo que ver, entre otras cosas, con una toma que captó el canal macrista La Nación+ en relación a francotiradores que se encontraban ubicados en un juego llamado "la vuelta al mundo", muy popular en los parques de diversiones. Como si fuera una suerte de película de Hollywood, uniformados se encontraban subidos a varios metros de altura con rifles en sus manos, listos para entrar en acción en caso de un posible atentado al primer mandatario.

La medida del Gobierno para el acto realizado por el líder libertario puede tener que ver, probablemente, con el asesinato de Charlie Kirk, el activista de extrema derecha aliado a Donald Trump que fue baleado en su cuello durante una charla al aire libre en la Universidad del Valle de Utah, en Estados Unidos.