Sacado: Javier Milei gritó que "Conan es cordobés" en pleno acto de campaña en Córdoba

La medida del Gobierno para el acto realizado por el líder libertario puede tener que ver, probablemente, con el asesinato de Charlie Kirk, el activista de extrema derecha aliado a Donald Trump que fue baleado en su cuello durante una charla al aire libre en la Universidad del Valle de Utah, en Estados Unidos.

De manera que esto permite suponer una prevención por parte de la gestión libertaria ante la posibilidad de que suceda algo similar.