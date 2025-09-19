Según Javier Milei, los audios de las coimas fueron hechos con inteligencia artificial
Al lanzar la campaña electoral de La Libertad Avanza (LLA) en Córdoba, el Presidente planteó una teoría conspiranoica descartada por la Justicia.
Profundamente decepcionado con los resultados electorales obtenidos hasta ahora en las elecciones distritales, Javier Milei se puso la campaña al hombro, con la vista puesta en el 26 de octubre, y la lanzó en Córdoba, provincia que concentra gran cantidad de sus votantes, según los resultados del balotaje de 2023.
"No paran desde el Congreso de torpedear los logros de esta gestión, nuestra política fiscal, y recurren a operetas, mentiras, calumnias y difamaciones. Pero tengo claro que los argentinos no se van a dejar engañar por un chimentero berreta. No nos vamos a dejar por las mentiras de un chimentero berreta", subrayó ante el numeroso público reunido para escucharlo en el Parque Sarmiento, de la capital cordobesa.
Sin nombrarlo, hizo alusión a Jorge Rial, con pasado en el periodismo de espectáculos, quien fue uno de los que hizo públicos los audios del extitular de la Agencia de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, que destaparon los presuntos hechos de corrupción.
“Me encanta que ahora los kukas son catadores de corrupción”, dijo en otro tramo de su discurso, en alusión a las denuncias por presuntas coimas pagadas a funcionarios del núcleo duro del gobierno libertario, como Karina Milei, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem.
Y, claro está, al pedido para que la secretaria general de Presidencia, “el Jefe”, se presente ante la comisión investigadora creada en el Congreso. Lo que la hermana del Presidente no hará, como ya se anunció oficialmente.
En ese sentido, Milei dijo que los audios que tomaron estado público contienen “chimentos de peluquería e inteligencia artificial”, arriesgando que no son reales sino realizados con IA. Algo que ya descartado por la Justicia y ni siquiera sostenido por los propios involucrados el escándalo que sacude los cimientos de la gestión anarcocapitalista.
Sin embargo, el Presidente sabe ante quién habla y cuál es el lenguaje adecuado: su público adicto es naturalmente propenso a aceptar como verdaderas todas o casi todas las teorías conspiranoicas que suelen circular por redes sociales, donde habitualmente se “informan”.
