Jorge Rial le respondió sin filtro a Javier Milei: "El chimentero barato que se la puso hasta el..."
El conductor de "Argenzuela" (C5N) se hizo eco de las declaraciones del Presidente en Córdoba y le recordó nuevamente el 3% de las presuntas coimas.
Javier Milei viajó a Córdoba este viernes con una agenda cargada de cara a las elecciones legislativas nacional del próximo 26 de octubre. Uno de los dos eventos destacados que lo trasladaron hacia esa provincia fue el lanzamiento de la campaña con la mente puesta en los comicios, tras la dura paliza que le dio Fuerza Patria en provincia de Buenos Aires.
Seguro de que "pintará el país de violeta", el Presidente protagonizó algunos insólitos momentos durante su discurso. Habló de Cristina Kirchner, apuntó contra el Congreso de la Nación y contó con alegría que "Conan es cordobés". Pero una de sus principales frases tuvo que ver con Jorge Rial, a quien acusó de ser un "chimentero berreta".
"Ahora también tienen miedo, porque el 'Partido del Estado' no para de bloquearnos desde el mes de febrero. Si supieran que ganan, no harían todo esto. Todo esto que están haciendo, la máquina de impedir... es porque están cagados", comenzó gritando.
Y agregó: "Recurren a operetas, a mentiras, a calumnias, a difamaciones, pero yo tengo claro que los argentinos son inteligentes y no se van a dejar engañar por un chimentero berreta", dijo el jefe de Estado, dado que el conductor de "Argenzuela" (C5N) fue quien destapó la olla de las presuntas coimas que habría pedido su hermana Karina Milei en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
"¿Acaso somos tan tontos para dejarnos llevar por las mentiras de chimenteros que le arruinaron la vida a miles de argentinos honestos?", siguió.
Ante esto, Jorge Rial no dudó en calzarse el guante y responder: "Chimentero, barato y el que se la puso hasta el fondo", escribió el periodista, con emojis de risa y una imagen expresando el 3%, que sería el porcentaje que se habría quedado la secretaria de Presidencia gracias a su lazo con la droguería Suizo Argentina.
