Jorge Rial le respondió sin filtro a Javier Milei: "El chimentero barato que se la puso hasta el..."

Y agregó: "Recurren a operetas, a mentiras, a calumnias, a difamaciones, pero yo tengo claro que los argentinos son inteligentes y no se van a dejar engañar por un chimentero berreta", dijo el jefe de Estado, dado que el conductor de "Argenzuela" (C5N) fue quien destapó la olla de las presuntas coimas que habría pedido su hermana Karina Milei en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).