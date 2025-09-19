Javier Milei lanza la campaña en Córdoba en busca de sumar votos para octubre
En el marco de la campaña de cara a las elecciones legislativas nacionales, el Presidente encabeza un acto en la provincia que gobierna Martín Llaryora.
El presidente Javier Milei se encuentra en Córdoba, en el marco de sus actividades políticas y económicas de cara a las elecciones del 26 de octubre. Durante su visita, el mandatario participó en una disertación en la Bolsa de Comercio local y, durante esta tarde, se aboca a lanzar su primer acto de campaña en esa provincia.
Su agenda comenzó a las 12 en el Auditorio Juan Bautista Alberdi de la Bolsa de Comercio de Córdoba. En este evento, que conmemoró el 125° aniversario de la institución, Milei ofreció un discurso como invitado principal. Esta no es su primera vez en este escenario, ya que en diciembre del año pasado estuvo presente en la inauguración del nuevo edificio de la entidad.
Ahora, el presidente se dirige al Parque Sarmiento para liderar su primer acto de campaña en la provincia, acompañado por los candidatos locales de La Libertad Avanza (LLA). Bajo los lemas "La Libertad Avanza o Argentina retrocede" y "No aflojemos, que el esfuerzo valga la pena", Milei compartirá el escenario con Gonzalo Roca, primer candidato a diputado nacional por Córdoba, y otros miembros de la lista libertaria.
Las 20 frases más destacadas del discurso de Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba
- “Argentina entró al siglo XX siendo un país desarrollado y es el único que se convirtió en subdesarrollado”.
- “Violar la restricción de presupuesto no es gratis, por eso fue tan impactante la idea del ‘no hay plata’”.
- “Nosotros recibimos 15 puntos de déficit fiscal entre el Tesoro y el Banco Central”.
- “Romper con el círculo de la demagogia también es un tema no menor, porque 2 + 2 siguen siendo 4”.
- “Es como querer negar la ley de gravedad: si te tirás del piso 50, te estrellás”.
- “Cuando llegamos recibimos la peor herencia de la historia, con indicadores sociales peores que en el 2001”.
- “En el primer mes de gobierno pusimos en orden las cuentas fiscales, algo que no se hizo en 123 años”.
- “La inflación en Argentina está viajando entre 1,5% y 2% desde hace 4 meses”.
- “Si mantenemos constante la cantidad de dinero, para mitad del año que viene la inflación será solo una mala historia”.
- “Probamos que se podía hacer un ajuste expansivo: achicar el Estado generó crecimiento”.
- “El EMAE terminó 6 puntos arriba en diciembre de 2024 respecto al inicio del año”.
- “Este gobierno sacó de la pobreza a 12 millones de argentinos y de la indigencia a 6 millones”.
- “No aflojemos: sabemos que falta, pero hemos logrado un montón y hay que hacer valer ese esfuerzo”.
- “Gracias al protocolo antipiquete, Patricia Bullrich llevó de 9.000 piquetes anuales a cero”.
- “En 20 meses pagamos 50.000 millones de dólares de deuda; somos el primer gobierno que baja la deuda así”.
- “La única propuesta del partido del Estado es destruir, mientras nosotros construimos”.
- “En 10 años Argentina puede ser un país de altos ingresos; en 20, codearse con potencias; en 30, estar en el top 3 mundial”.
- “Con equilibrio fiscal, la economía argentina podría crecer sostenidamente al 4% anual”.
- “De acá al 2031 podríamos devolverles a los argentinos 500.000 millones de dólares en reducción de impuestos”.
- “Si lo hicimos en el siglo XIX con Alberdi, ¿por qué no lo vamos a poder hacer en el siglo XXI? Solo se necesita fe y coraje”.
