Javier Milei lanza la campaña en Córdoba en busca de sumar votos para octubre

Su agenda comenzó a las 12 en el Auditorio Juan Bautista Alberdi de la Bolsa de Comercio de Córdoba. En este evento, que conmemoró el 125° aniversario de la institución, Milei ofreció un discurso como invitado principal. Esta no es su primera vez en este escenario, ya que en diciembre del año pasado estuvo presente en la inauguración del nuevo edificio de la entidad.