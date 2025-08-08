Qué pasó con el rating de la cadena nacional de Javier Milei

"La tele sin rating medido mientras se emite la cadena nacional", sostuvo el periodista de espectáculos Ángel de Brito. Fueron varios los que compartieron con preocupación la captura de Ibope sin números.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AngeldebritoOk/status/1953972973796299259&partner=&hide_thread=false La tele sin rating medido mientras se emite #CadenaNacional pic.twitter.com/NmLC9LE9Ii — A N G E L (@AngeldebritoOk) August 9, 2025

Convocaron a un apagón de la cadena nacional de Javier Milei

La cadena salió pasadas las 21 horas, por lo que desde minutos antes comenzó a circular una convocatoria para no darle rating al anuncio presidencial y sintonizar el streaming del Conicet desde el fondo del océano en Mar del Plata.

"APAGÓN TELEVISIVO A LA CADENA NACIONAL DE MILEI", es la consigna que se viralizó en redes sociales y WhatsAppa. "Hoy a las 21 hs (mismo horario de la cadena nacional) nos conectamos al streaming del CONICET desde todos los celulares, computadoras, tablets y televisores", completa, acompañado con el link al streaming en vivo de Schmidt Ocean.