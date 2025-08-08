Qué pasó con el rating de la cadena nacional de Javier Milei
Entre una convocatoria apagado general y controversia por la forma de medir, trascendieron los primeros números de la audiencia que escuchó el mensaje del Presidente.
El presidente Javier Milei brindó este viernes por la noche una cadena nacional, y mientras opositores convocaron al mismo horario un apagón televisivo y el encendido del streaming del Conicet, que continúa con su expedición en el cañón de Mar del Plata; llamaron la atención las mediciones del rating.
El mandatario ya había experimentado un importante descenso de la audiencia en mensajes anteriores. Encima, esta vez, eligió el viernes por la noche para hacer sus anuncios para "amurallar el déficit cero" y enviarle un fuerte mensaje al Congreso y sus legisladores.
Según trascendió, quizás para matizar un poco posibles bajas cifras, las medidoras de rating unificaron todas las señales durante la cadena nacional del libertario.
En este marco, de acuerdo con el periodista Nacho Rodríguez, el rating de la cadena nacional, sumando todos los canales de aire y cable, fue de 26 puntos, mientras que el encendido fue de 69.4.
Fueron varios los que denunciaron que Ibope no mostraba las cifras del rating de los diferentes canales durante el mensaje grabado del Presidente.
"La tele sin rating medido mientras se emite la cadena nacional", sostuvo el periodista de espectáculos Ángel de Brito. Fueron varios los que compartieron con preocupación la captura de Ibope sin números.
Convocaron a un apagón de la cadena nacional de Javier Milei
La cadena salió pasadas las 21 horas, por lo que desde minutos antes comenzó a circular una convocatoria para no darle rating al anuncio presidencial y sintonizar el streaming del Conicet desde el fondo del océano en Mar del Plata.
"APAGÓN TELEVISIVO A LA CADENA NACIONAL DE MILEI", es la consigna que se viralizó en redes sociales y WhatsAppa. "Hoy a las 21 hs (mismo horario de la cadena nacional) nos conectamos al streaming del CONICET desde todos los celulares, computadoras, tablets y televisores", completa, acompañado con el link al streaming en vivo de Schmidt Ocean.
