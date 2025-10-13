La carta de Adolfo Pérez Esquivel a Corina Machado: "¿Por qué llamaste a Estados Unidos para que invada Venezuela?"
El argentino criticó a la flamante ganadora del Premio Nobel de la Paz y hasta dijo que le “sorprendió” su designación al galardón.
Adolfo Pérez Esquivel escribió una dura carta abierta contra la líder opositora venezolana María Corina Machado, que el viernes recibió el Premio Nobel de la Paz. “Me sorprendió tu designación”, le dijo el argentino, que fue premiado con el mismo reconocimiento en 1980, y criticó su supuesto acercamiento con Estados Unidos.
“Me sorprendió tu designación como Premio Nobel de la Paz”, empieza la carta de abierta que Pérez Esquivel publicó este lunes, donde hizo una comparación entre su trayectoria y la de Machado, y le advirtió: “Me preocupa tu postura y tus decisiones sociales y políticas”.
Luego, Pérez Esquivel aseguró: “El gobierno venezolano es una democracia con sus luces y sombras. Hugo Chávez marcó el camino de libertad y soberanía del pueblo y luchó por la unidad continental, fue un despertar de la Patria Grande”.
En los siguientes párrafos, el argentino se dedicó a criticar con dureza a Estados Unidos, asegurando que “atacó permanentemente” a Chávez y mencionando el bloqueo a Cuba.
“Me sorprende cómo te aferras a los Estados Unidos y debes saber que no tiene aliados, ni amigos, solo tiene intereses", criticó Pérez Esquival sobre la supuesta postura de Corina Machado y agregó: "Las dictaduras impuestas en América Latina fueron instrumentadas por sus intereses de dominación destruyendo la vida y organización social, cultural y política de los pueblos que luchan por su libertad y autodeterminación. Los pueblos resistimos y luchamos por el derecho a ser libres y soberanos y no colonia de los Estados Unidos”.
Aseguró también que actualmente “el gobierno de Nicolás Maduro vive bajo amenaza de los Estados Unidos y del bloqueo, basta tener presente las fuerzas navales en el Caribe y el peligro de invasión a tu país”. En ese sentido, apuntó directamente contra Machado: “No has dicho una palabra o apoyas la injerencia de la gran potencia contra Venezuela. El pueblo venezolano está listo para enfrentar la amenaza”.
“Corina, te pregunto. ¿Por qué llamaste a los Estados Unidos para que invada Venezuela? Al recibir el anuncio que te otorgaron el Premio Nobel de la Paz se lo dedicaste a Trump. El agresor a tu país que miente y acusa a Venezuela de ser narcotraficante”, cuestionó entonces Pérez Esquivel en la carta abierta titulada “De Nobel a Nobel” y publicada en Página 12.
Casi al final del escrito, lanzó: “Creo Corina que tienes que analizar y saber dónde estás parada, si eres una pieza más del coloniaje de Estados Unidos, sometida a sus intereses de dominación, lo que nunca puede ser para el bien de tu pueblo. Como opositora al gobierno de Maduro, tus posturas y opciones generan mucha incertidumbre, recurres a lo peor cuando pedís que Estados Unidos invada Venezuela”.
“Abre tu mente y corazón al diálogo, al encuentro de tu pueblo, vacía el cántaro de la violencia y construye la Paz y unidad de tu pueblo para que entre la luz de la libertad e igualdad”, concluyó el activista argentino de 93 años.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario