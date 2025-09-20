Javier Milei se despegó del Gordo Dan: "No me hago cargo de lo que dijo"
El Presidente minimizó al influencer libertario como uno más de sus “12 millones de seguidores”.
Javier Milei le "soltó la mano" públicamente al militante libertario Daniel "Gordo Dan" Parisini, al desentenderse de los polémicos dichos del tuitero contra el senador Luis Juez y su hija. En una entrevista exclusiva con La Voz en Vivo, el mandatario fue contundente: "No me tengo que hacer cargo de lo que dicen mis seguidores".
Durante su visita a la Bolsa de Comercio de Córdoba, Milei relativizó la figura del influencer, a quien aglomeró como uno más de sus "cerca de 12 millones de seguidores".
El tuit contra Juez que desató el escándalo
La controversia se originó la semana pasada, cuando Parisini publicó un repudiable tuit atacando al senador Luis Juez y a su hija con discapacidad, luego de que el legislador votara a favor de la ley de emergencia en el sector. Este hecho desató una ola de críticas y fuertes cruces mediáticos que perjudicaron la imagen del oficialismo.
Consultado sobre el tema, Milei evitó condenar los dichos y optó por distanciarse. "Con Juez tengo una gran relación, él sabe de mi compromiso con la discapacidad", aseguró. Acto seguido, desestimó la pregunta: "¿Cree que me tengo que hacer cargo de lo que dicen 12 millones de seguidores? Es ridículo".
Finalmente, el Presidente concluyó con un mensaje que marca un claro límite con su base de militantes más radicalizados: "Soy liberal, acúsenme por las cosas que yo dije. Si quiere saber qué opina uno de mis seguidores, se lo pregunta a él".
La lectura que hizo el Gordo Dan de la paliza a Javier Milei en la Provincia: "Los nuestros se desmotivaron"
"Me da bronca esto", comenzó el Gordo Dan dolido por la contundente derrota de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en provincia de Buenos Aires.
"Saben que mi lealtad al presidente Javier Milei está por encima de todo", comenzó y siguió: "pero me preocupa, me preocupa esta situación".
A pesar de ello se mostró optimista y dijo estar convencido que "para octubre la cosa va a cambiar, la cosa va a ser distinta. De hecho hay listas espectaculares, en octubre hay mucha gente conocida. Gente que pueda hacer campaña, gente que te represente y te motive el espíritu".
Y en este punto, dijo encontrar el germen de la derrota: "gente que mantenga viva la llama con la que empezó La Libertad Avanza".
"Eso es para mí lo más peligroso, eso es lo que está en juego, eso que nunca se debe perder, la llama de la rebelión libertaria con la que empezó La Libertad Avanza y creo, esta gente no la representa, no mueve a nadie, y tenés la evidencia ahí de que a los kukas los votó exactamente la misma gente que los votó en el balotaje, no aumentaron un solo voto", aseguró.
Y concluyó: "pero los nuestros son los que se desmotivaron, los nuestros o por ahí los que eran del PRO, quizás el núcleo más duro fue a votar todo. Creo que hay que solucionar esas cosas muchachos".
