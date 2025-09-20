Javier Milei se despegó del Gordo Dan: "No me hago cargo de lo que dijo"

Finalmente, el Presidente concluyó con un mensaje que marca un claro límite con su base de militantes más radicalizados: "Soy liberal, acúsenme por las cosas que yo dije. Si quiere saber qué opina uno de mis seguidores, se lo pregunta a él".

La lectura que hizo el Gordo Dan de la paliza a Javier Milei en la Provincia: "Los nuestros se desmotivaron"

"Me da bronca esto", comenzó el Gordo Dan dolido por la contundente derrota de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en provincia de Buenos Aires.

"Saben que mi lealtad al presidente Javier Milei está por encima de todo", comenzó y siguió: "pero me preocupa, me preocupa esta situación".

A pesar de ello se mostró optimista y dijo estar convencido que "para octubre la cosa va a cambiar, la cosa va a ser distinta. De hecho hay listas espectaculares, en octubre hay mucha gente conocida. Gente que pueda hacer campaña, gente que te represente y te motive el espíritu".

Y en este punto, dijo encontrar el germen de la derrota: "gente que mantenga viva la llama con la que empezó La Libertad Avanza".

"Eso es para mí lo más peligroso, eso es lo que está en juego, eso que nunca se debe perder, la llama de la rebelión libertaria con la que empezó La Libertad Avanza y creo, esta gente no la representa, no mueve a nadie, y tenés la evidencia ahí de que a los kukas los votó exactamente la misma gente que los votó en el balotaje, no aumentaron un solo voto", aseguró.

Y concluyó: "pero los nuestros son los que se desmotivaron, los nuestros o por ahí los que eran del PRO, quizás el núcleo más duro fue a votar todo. Creo que hay que solucionar esas cosas muchachos".