Mapa en vivo de las lluvias y el granizo de hoy en Buenos Aires: hora de las tormentas más fuertes este sábado
Se vienen las lluvias fuertes al AMBA: el informe del clima para este sábado del Servicio Meteorológico Nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por lluvias y tormentas fuertes para este sábado 20 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, en la previa del Día de la Primavera. Se esperan tormentas todo el día.
El organismo oficial anticipa lluvias intensas, ráfagas de viento y hasta posible caída de granizo durante la tarde y la noche en toda la zona del AMBA.
Lluvias y tormentas en el AMBA
Según el SMN, lo peor llegará luego del mediodía de este sábado, cuando se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua, actividad eléctrica frecuente y ráfagas. Los acumulados de precipitación oscilarán entre los 20 y 60 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en forma puntual.
Recomendaciones del SMN
El organismo oficial recordó una serie de medidas de precaución ante las tormentas:
- No sacar la basura y retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua.
- Evitar actividades al aire libre.
- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad.
- No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas durante la tormenta.
- Estar atentos ante la posible caída de granizo.
- Informarse a través de fuentes oficiales y preparar una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
La recomendación principal para el AMBA y las provincias afectadas es extremar cuidados, ya que el fenómeno se intensificará en horas de la tarde y podría complicar la circulación en las calles en la previa de los festejos por la llegada de la primavera.
Mapa en vivo de las lluvias del sábado
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario