Mapa en vivo de las lluvias y el granizo de hoy en Buenos Aires: hora de las tormentas más fuertes este sábado

Recomendaciones del SMN

El organismo oficial recordó una serie de medidas de precaución ante las tormentas:

No sacar la basura y retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad.

No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas durante la tormenta.

Estar atentos ante la posible caída de granizo.

Informarse a través de fuentes oficiales y preparar una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

lluvia lluvias clima Se vienen lluvias fuertes en el AMBA.

La recomendación principal para el AMBA y las provincias afectadas es extremar cuidados, ya que el fenómeno se intensificará en horas de la tarde y podría complicar la circulación en las calles en la previa de los festejos por la llegada de la primavera.

Mapa en vivo de las lluvias del sábado