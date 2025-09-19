Qué dice el nuevo parte médico de Thiago Medina tras la cirugía: cómo sigue el ex Gran Hermano
El exparticipante de Gran Hermano fue operado esta mañana en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. ¿Qué dijeron los médicos luego de operarlo?
A una semana del accidente que sufrió en moto, Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano 2022, fue sometido a una cirugía torácica. Desde el Hospital Mariano y Luciano de la Vega difundieron el nuevo parte médico que detalla su estado tras la intervención.
Según el comunicado: "El paciente Thiago Medina fue intervenido quirúrgicamente en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de la Provincia de Buenos Aires por equipos del servicio de cirugía en conjunto con profesionales dependientes del Hospital de Alta Complejidad Bicentenario a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires".
La operación, que duró cuatro horas y media, consistió en la reconstrucción de la parrilla costal. "Se mantuvo hemodinámicamente estable. No presentó intercurrencias", indicaron los médicos. De este modo, informaron que Thiago sigue en la unidad de terapia intensiva, "bajo control clínico y sin la necesidad del suministro de inotrópicos, con buenos parámetros de manejo de asistencia respiratoria mecánica". El parte concluye: "Se espera evolución. Pronóstico reservado".
Este viernes por la mañana, Thiago Medina fue intervenido por los médicos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno ya que, tras varios días de internación, decidieron operarlo del tórax a raíz de las múltiples heridas que le dejó el grave accidente en moto que tuvo hace una semana en Moreno.
Una vez finalizada la cirugía, Daniela Celis se pronunció en sus redes sociales al respecto de la situación de su expareja.
"¡Thiago recién salió de quirófano! Fue una cirugía sin complicaciones. Con buena reparación de la parrilla costal. Thiago permanece en terapia intensiva. ¡Estable!", escribió en Instagram, llevando algo de tranquilidad a sus seguidores, aunque todavía no se había revelado el parte médico oficial.
Finalmente, la mamá de Laia y Aimé concluyó: "En este momento no requiere droga para la presión. Esperamos su evolución. ¡Mantenemos pedido cadena de oración que toda la fe, luz, y fuerzas llega!".
En otra historia de esa misma red social, agregó una foto donde se puede ver a familiares y amigos del ex Gran Hermano, que día a día montan guardia en la puerta del centro médico con la esperanza de tener novedades del joven: "Todos unidos por vos. Pedimos cadena de oración para Thiago Agustín Medina", escribió la expareja del accidentado, en una foto donde también aparece Nacho Castañares, otro exconcursante del reality show que mantiene una estrecha amistad con ambos.
Y Daniela cerró: "Siento que la lluvia es bendición del cielo, gracias a cada oración de ustedes, fuerzas y velas que prenden. Gracias, gracias, gracias, sigamos todos unidos".
