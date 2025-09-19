Qué dice el nuevo parte médico de Thiago Medina tras la cirugía: cómo sigue el ex Gran Hermano

image

Una vez finalizada la cirugía, Daniela Celis se pronunció en sus redes sociales al respecto de la situación de su expareja.

"¡Thiago recién salió de quirófano! Fue una cirugía sin complicaciones. Con buena reparación de la parrilla costal. Thiago permanece en terapia intensiva. ¡Estable!", escribió en Instagram, llevando algo de tranquilidad a sus seguidores, aunque todavía no se había revelado el parte médico oficial.

Finalmente, la mamá de Laia y Aimé concluyó: "En este momento no requiere droga para la presión. Esperamos su evolución. ¡Mantenemos pedido cadena de oración que toda la fe, luz, y fuerzas llega!".

En otra historia de esa misma red social, agregó una foto donde se puede ver a familiares y amigos del ex Gran Hermano, que día a día montan guardia en la puerta del centro médico con la esperanza de tener novedades del joven: "Todos unidos por vos. Pedimos cadena de oración para Thiago Agustín Medina", escribió la expareja del accidentado, en una foto donde también aparece Nacho Castañares, otro exconcursante del reality show que mantiene una estrecha amistad con ambos.

Y Daniela cerró: "Siento que la lluvia es bendición del cielo, gracias a cada oración de ustedes, fuerzas y velas que prenden. Gracias, gracias, gracias, sigamos todos unidos".

