Alerta por lluvias y granizo este sábado en Buenos Aires: las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional

Además, el organismo oficial puso en alerta amarilla por vientos fuertes, en casi toda su extensión, en la zona cordillerana limítrofe con Chile.

Lluvias y alerta amarilla en el AMBA

Para este sábado 20 de septiembre se esperan tormentas y chaparrones fuertes desde horas la tarde y hasta la noche Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

lluvias bien Se esperan lluvias para la jornada de hoy.

Lo peor llegará luego del mediodía, momento en el que el SMN anuncia que en la Capital Federal y sus alrededores habrá tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

granizo.jpg Lluvias y granizo en el AMBA.