Alerta por lluvias y granizo este sábado en Buenos Aires: las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional
El Servicio Meteorológico Nacional puso al AMBA bajo alerta amarilla por lluvias fuertes, con posible caída de granizo.
Este sábado 20 de septiembre de 2025, en la previa del Día de la Primavera, la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense sufrirán lluvias fuertes, con posible caída de granizo, según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Toda la zona del AMBA estará este sábado, luego del mediodía y hasta la noche, bajo alerta amarilla, según informó en las últimas horas el organismo oficial.
Pero no solo la Capital Federal y el Conurbano estarán bajo alerta este sábado, lo mismo sucederá por lluvias en las provincias de Chubut, Río Negro, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.
Además, el organismo oficial puso en alerta amarilla por vientos fuertes, en casi toda su extensión, en la zona cordillerana limítrofe con Chile.
Lluvias y alerta amarilla en el AMBA
Para este sábado 20 de septiembre se esperan tormentas y chaparrones fuertes desde horas la tarde y hasta la noche Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
Lo peor llegará luego del mediodía, momento en el que el SMN anuncia que en la Capital Federal y sus alrededores habrá tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario