Javier Milei, sobre su ofensiva por Malvinas: "Hay que ser muy imbécil para creer que es maniobra electoral"

En este sentido, sostuvo que el apalancamiento argentino frente al Reino Unido no es improvisado, sino el resultado del peso del desarrollo energético —a través de Vaca Muerta, hidrocarburos y minerales— sumado al nuevo mapa geopolítico y al alineamiento internacional de su gestión.

Finalmente, el mandatario apuntó contra las lecturas de los analistas políticos locales, a quienes tildó de "precarios y lamentables", asegurando que su Gobierno se limitó a capitalizar tácticamente las oportunidades que ofrece el escenario global para defender los intereses nacionales.