Javier Milei, sobre su ofensiva por Malvinas: "Hay que ser muy imbécil para creer que es maniobra electoral"
Milei defendió las recientes medidas de su Gobierno sobre la soberanía de las Islas Malvinas y descartó que tengan un fin político o electoral.
El presidente Javier Milei cruzó con dureza las interpretaciones políticas que atribuyen el reciente endurecimiento de las medidas por la soberanía de las Islas Malvinas a un cálculo electoral o de oportunismo de imagen. Durante un reportaje, el mandatario defendió la línea de acción oficial y tildó de "imbécil" y "estúpido" pensar que la iniciativa responda a una maniobra de campaña.
Antes indicó: "La cadena es disparada por el comentario de Donald Trump acerca de que estaba revisando la posición frente a Malvinas. Todos hechos exógenos".
Fue entonces cuando disparó: "Hay que ser muy estúpido, muy imbécil, para creer que es una maniobra electoral cuando es algo que venimos gestando hace tres años", enfatizó el Presidente. Según explicó, las decisiones adoptadas se inscriben en una planificación de largo plazo que busca maximizar la presión estratégica y geopolítica del país.
En este sentido, Milei reiteró que la medida "no tiene una intencionalidad política electoral". Según detalló, el propósito central es "meter presión" para que las compañías decidan si avanzan en Malvinas o si apuestan por los recursos energéticos en suelo argentino.
Presión geopolítica y factores externos, según Milei
En su intervención, Milei remarcó que las decisiones se apoyan en un contexto internacional favorable impulsado por "disparadores externos", los cuales abrieron una ventana de oportunidad para acelerar la agenda de reclamo.
En este sentido, sostuvo que el apalancamiento argentino frente al Reino Unido no es improvisado, sino el resultado del peso del desarrollo energético —a través de Vaca Muerta, hidrocarburos y minerales— sumado al nuevo mapa geopolítico y al alineamiento internacional de su gestión.
Finalmente, el mandatario apuntó contra las lecturas de los analistas políticos locales, a quienes tildó de "precarios y lamentables", asegurando que su Gobierno se limitó a capitalizar tácticamente las oportunidades que ofrece el escenario global para defender los intereses nacionales.
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