Peter Lamelas: "Los argentinos que cumplen las reglas deberían ingresar a Estados Unidos sin visa"

El embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, sigue dando muestras de la muy buena sintonía de Washington con el gobierno de Javier Milei y reiteró este miércoles en un posteo en sus cuentas en las redes sociales que trabaja para que la Argentina se reincorporada al Programa de Exención de Visado (Visa Waiver Program). De prosperar su idea los turistas argentinos podrán viajar a los Estados Unidos sin necesidad de contar con una visa.