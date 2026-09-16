Peter Lamelas: "Los argentinos que cumplen las reglas deberían ingresar a Estados Unidos sin visa"
El embajador estadounidense Peter Lamelas reclamó además que Argentina debe contra con infraestructura tecnológica confiable en obvia alusión a China.
El embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, sigue dando muestras de la muy buena sintonía de Washington con el gobierno de Javier Milei y reiteró este miércoles en un posteo en sus cuentas en las redes sociales que trabaja para que la Argentina se reincorporada al Programa de Exención de Visado (Visa Waiver Program). De prosperar su idea los turistas argentinos podrán viajar a los Estados Unidos sin necesidad de contar con una visa.
“Somos dos naciones occidentales unidas por la libertad y los valores democráticos. Los argentinos que viajan de buena fe, cumplen las reglas y vienen por turismo o negocios deberían poder ingresar a Estados Unidos sin visa”, sostuvo Lamelas en su cuenta en X.
En su posteo, Lamelas recalcó que 687.444 argentinos viajaron a Estados Unidos en 2024, mientras que se estima que unos 290 mil viven de manera permanente en Estados Unidos. Entre los principales destinos figuran Miami, Orlando, Nueva York y Washington D.C.
“Una visa es un privilegio”, recalcó el diplomático y afirmó que “cada caso se decide conforme a la ley, protegiendo la seguridad nacional y los intereses de política exterior de Estados Unidos”.
La Argentina fue incluida dentro del Visa Waiver Program en los años 90, durante el gobierno de Carlos Menem. Sin embargo, la Casa Blanca decidió retirar el beneficio tras la crisis del 2001. “Quiero lograr que el pueblo argentino vuelva a tener eso”, había asegurado en agoto pasado Lamelas y recordó que “los chilenos tienen eso y los argentinos lo tuvieron antes”.
Lamelas también afirmó que trabaja para traer más inversiones estadounidenses a la Argentina. “Pero la confianza no se declama: se construye. Y cuando hablamos de infraestructura crítica, la respuesta es clara: tecnología confiable”, sostuvoen una clara alusión a las presiones que ejerce la embajada estadounidense sobre empresas argentinas para que marginen de proveedores chinos de tecnología en sus operaciones.
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