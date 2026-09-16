La Armada reconoció que un grupo de marines de los Estados Unidos realizan maniobras en Tierra del Fuego
El intendente de Río Grande advirtió que la presencia de militares de los Estados Unidos con cuenta con la debida autorización del Congreso.
La Armada Argentina confirmó el martes que ocho marines de la Infantería de Marina de los Estados Unidos se encuentran en Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego desde el 08 de septiembre pasado donde están desarrollando ejercicios de entrenamiento junto a efectivos del Batallón de Infantería de Marina (BIM) Nº 4 de la Argentina. Según la información difundida por el periódico de la Armada, Gaceta Marinera, los ejercicios conjuntos se extenderán hasta el martes de la próxima semana
Los ejercicios conjuntos se centran en técnicas para operar en ambientes de baja montaña y frío extremo.
La Armada tuvop que salir a confirmar la noticia luego de que el portal Agenda Malvinas denunciara la existencia de “un mecanismo aceitado de relevos militares del Comando Sur, con contingentes de entre 20 y 30 efectivos estadounidenses que despliegan junto a integrantes del BIM 4, ejercicios de reconocimiento en los valles y glaciares fueguinos y transfieren pertrechos a espaldas del Parlamento nacional”.
Desde la Armada aseguraron que la actividad es un “intercambio de expertos en zonas de clima frío”. La fuerza sostiene que se trata de un grupo reducido de instructores y especialistas que participa de talleres teóricos y prácticos y comparte técnicas con personal argentino.
Entre las actividades informadas figuran prácticas con crampones, raquetas, cordadas, esquí alpino y maniobras de autodetención, además de técnicas de supervivencia y movilidad en condiciones de frío extremo. El objetivo señalado por la Armada es el de “compartir experiencias y procedimientos para el desenvolvimiento en este tipo de ambiente geográfico”.
Gaceta Marinera señaló además que los intercambios entre las Armadas argentina y estadounidense se realizan en Ushuaia desde 2017, sobre la base de un marco de cooperación acordado en reuniones bilaterales.
Pedido de informes
La senadora nacional por Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, Cristina López, presentó un pedido de informes para que el gobierno de Javier Milei explique y entregue documentación sobre la presencia de infantes de marina de Estados Unidos en Ushuaia.
“La presencia está confirmada. Lo que falta es que el Gobierno explique su alcance y muestre los documentos. Que digan que estos intercambios tienen antecedentes no los libera de explicar lo que está pasando hoy. Queremos saber si terminan en la fecha anunciada o si sale un grupo y entra otro. Esa pregunta necesita una respuesta concreta”, remarcó López.
La iniciativa también reclama un detalle del equipamiento ingresado, incluyendo la eventual presencia de armas, sensores, drones y sistemas de comunicaciones. Pide precisar si todo ese material saldrá del país o si quedará almacenado en Tierra del Fuego, bajo qué responsabilidad y con qué autorización. Además, solicita conocer qué información recibieron el Gobierno provincial y las autoridades locales.
López recordó que los pedidos de informes de 2024 y 2025 continúan sin respuesta. “Venimos reclamando explicaciones y el Gobierno sigue eligiendo el silencio. No es un favor que le pedimos a Milei: tiene que rendir cuentas. Tierra del Fuego merece respeto y sus representantes merecen respuestas”, afirmó.
Finalmente, vinculó el episodio con el futuro de la infraestructura militar argentina en Ushuaia: “La Base Naval Integrada debe ser 100% para nuestras Fuerzas Armadas, no para fuerzas extranjeras. Tiene que fortalecer nuestra presencia en la Antártida y el Atlántico Sur. Milei no puede confundir los intereses de Estados Unidos con los intereses de la Argentina”.
En tanto el intendente de Río Grande, Martín Pérez, sostuvo que el ingreso se produjo sin autorización del Congreso. El dato, en su análisis, adquiere especial relevancia a partir del anuncio de la Base Naval Integrada en Ushuaia y de las incógnitas sobre el alcance que tendrá esa instalación.
“¿Esa base militar que se va a instalar en Ushuaia, tenemos certeza de que es una base militar argentina, sin la intervención de ninguna potencia extranjera?”, preguntó. Para el intendente, esa definición debe quedar aclarada en el ámbito institucional. “Tiene que quedar claro en el Congreso”, insistió, antes de advertir: “No sea cosa que quieran meter alguna potencia por la ventana”.
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