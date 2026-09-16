La Armada reconoció que un grupo de marines de los Estados Unidos realizan maniobras en Tierra del Fuego

Gaceta Marinera señaló además que los intercambios entre las Armadas argentina y estadounidense se realizan en Ushuaia desde 2017, sobre la base de un marco de cooperación acordado en reuniones bilaterales.

Pedido de informes

La senadora nacional por Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, Cristina López, presentó un pedido de informes para que el gobierno de Javier Milei explique y entregue documentación sobre la presencia de infantes de marina de Estados Unidos en Ushuaia.

“La presencia está confirmada. Lo que falta es que el Gobierno explique su alcance y muestre los documentos. Que digan que estos intercambios tienen antecedentes no los libera de explicar lo que está pasando hoy. Queremos saber si terminan en la fecha anunciada o si sale un grupo y entra otro. Esa pregunta necesita una respuesta concreta”, remarcó López.

La iniciativa también reclama un detalle del equipamiento ingresado, incluyendo la eventual presencia de armas, sensores, drones y sistemas de comunicaciones. Pide precisar si todo ese material saldrá del país o si quedará almacenado en Tierra del Fuego, bajo qué responsabilidad y con qué autorización. Además, solicita conocer qué información recibieron el Gobierno provincial y las autoridades locales.

López recordó que los pedidos de informes de 2024 y 2025 continúan sin respuesta. “Venimos reclamando explicaciones y el Gobierno sigue eligiendo el silencio. No es un favor que le pedimos a Milei: tiene que rendir cuentas. Tierra del Fuego merece respeto y sus representantes merecen respuestas”, afirmó.

Finalmente, vinculó el episodio con el futuro de la infraestructura militar argentina en Ushuaia: “La Base Naval Integrada debe ser 100% para nuestras Fuerzas Armadas, no para fuerzas extranjeras. Tiene que fortalecer nuestra presencia en la Antártida y el Atlántico Sur. Milei no puede confundir los intereses de Estados Unidos con los intereses de la Argentina”.

En tanto el intendente de Río Grande, Martín Pérez, sostuvo que el ingreso se produjo sin autorización del Congreso. El dato, en su análisis, adquiere especial relevancia a partir del anuncio de la Base Naval Integrada en Ushuaia y de las incógnitas sobre el alcance que tendrá esa instalación.

“¿Esa base militar que se va a instalar en Ushuaia, tenemos certeza de que es una base militar argentina, sin la intervención de ninguna potencia extranjera?”, preguntó. Para el intendente, esa definición debe quedar aclarada en el ámbito institucional. “Tiene que quedar claro en el Congreso”, insistió, antes de advertir: “No sea cosa que quieran meter alguna potencia por la ventana”.