Santiago del Estero: una mujer murió por atragantamiento tras almorzar con sus hijos de 6 y 11 años

La mujer fue trasladada al hospital local de Sumampa, donde los médicos constataron su muerte.

El personal de guardia la recibió de inmediato y comenzó con las maniobras de desobstrucción y reanimación cardiopulmonar para intentar recuperar sus signos vitales. Pese a la rapidez del traslado y a los procedimientos realizados por los profesionales de la salud, la mujer no respondió y su fallecimiento fue constatado pocos minutos después de su llegada al centro asistencial.