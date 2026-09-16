Santiago del Estero: una mujer murió por atragantamiento tras almorzar con sus hijos de 6 y 11 años
Vanina Soledad Sosa tenía 30 años y un alimento le obstruyó las vías respiratorias, sus hijos salieron a pedir auxilio y el equipo médico no logró revertir el cuadro.
Una dramática situación conmocionó a la provincia de Santiago del Estero: Vanina Soledad Sosa, una joven madre de 30 años perdió la vida tras atragantarse con comida mientras compartía un almuerzo con sus dos hijos pequeños, de 6 y 11 años, en su vivienda de la localidad de Sumampa.
El episodio ocurrió alrededor de las 13.30 en el domicilio de Sosa, en medio de la comida, un alimento le provocó una obstrucción de las vías respiratorias y generó la desesperación en la familia. Ante la gravedad de la situación, los menores salieron corriendo del inmueble en busca de ayuda.
En ese momento, un vecino escuchó lo que pasaba y entró a la casa. Cuando vio la gravedad de la situación, trasladó a la mujer de urgencia en su vehículo particular hasta el hospital local de Sumampa. Según informó La Voz del Interior, Sosa ingresó al centro de salud en estado crítico.
El personal de guardia la recibió de inmediato y comenzó con las maniobras de desobstrucción y reanimación cardiopulmonar para intentar recuperar sus signos vitales. Pese a la rapidez del traslado y a los procedimientos realizados por los profesionales de la salud, la mujer no respondió y su fallecimiento fue constatado pocos minutos después de su llegada al centro asistencial.
Luego de su fallecimiento, efectivos de la Comisaría Comunitaria N°33 de Sumampa, dependiente de la Seccional 15 de Ojo de Agua, intervinieron en el caso asistiendo al hospital. Los oficiales entrevistaron a los familiares de la mujer e iniciaron las actuaciones correspondientes con el fin de establecer en qué circunstancias ocurrió el episodio.
Los policías se entrevistaron con los familiares de la víctima e iniciaron las actuaciones de rigor para establecer las circunstancias del fallecimiento. El caso fue caratulado inicialmente como muerte natural, mientras se aguardaba la certificación médica del deceso para avanzar con las medidas judiciales correspondientes.
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