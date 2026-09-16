Roberto Cachanosky destrozó a Javier Milei: "Error de Introducción a la Economía"

Y sintetizó: “Oferta constante, demanda aumentando, el precio sube”.

“Elemental Watson” cerró, lapidario, Cachanosky .

Así respondió el economista a un tramo del discurso que pronunció Milei en el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). En ese marco el mandatorio libertario había sostenido: “Se lo pongo con un caso ridículo: ¿Qué pasa si la cantidad de gente en la economía está constante? La tasa de natalidad igualada a la tasa de mortalidad. ¿Voy a crear puestos de trabajo? Si la cantidad de gente no cambia”.

Y luego había completado: “¿De qué están hablando? O sea gobernar es generar bienestar, bajar la inflación, hacer que crezca la economía, que mejoren los salarios reales y que haya menos pobres y menos indigentes”.

Roberto Cachanosky

Quien también cuestionó a Milei fue el economista libertario y ex socio de Milei en la redacción de varios de sus libros, Diego Giacomini. "Si la oferta de trabajo (“gente”) está constante y la demanda de trabajo (“puestos de trabajo”) crece; entonces sube el precio real en el mercado de trabajo; o sea, sube el poder adquisitivo del salario", lo corrigió el consultor.

Y lo liquidó: "El AF (por el expresidente Alberto Fernández) del Liberalismo, Javier Milei".