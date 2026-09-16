Roberto Cachanosky destrozó a Javier Milei: "Error de Introducción a la Economía"
Javier Milei cree estar predestinado al Premio Nobel de Economía. Sin embargo ýa le plantearon varias veces que comete errores de estudiante de primer año.
El presidente Javier Milei cree estar destinado a ganar el Premio Nobel de Economía. Sin embargo el cada vez más maltrecho relato triunfalista sobre la marcha de su plan económico choca día a día con las cada vez más evidentes gravosas consecuencias que está provocando tanto a nivel social como en la actividad.
Las advertencias sobre los límites del relato libertario y del modelo recorren todo el amplio espectro del abanico del a biblioteca económica y tanto desde la ortodoxia como desde la más jugada de las heterodoxias desarman las afirmaciones de Milei y de su ministro de Economía, Luis Caputo.
Sin embargo quien salió ahora a bajar a Milei de su insólito sueño de verse distinguido en Oslo fue uno de los economistas que él más escuchaba en algún momento.
Roberto Cachanosky salió al cruce de Milei y criticó uno de sus razonamientos sobre la oferta y la demanda en el mercado de trabajo y lo liquidó al asegurar que cometió “un error de introducción a la economía”.
“Si la oferta de trabajo es constante y aumenta la demanda de trabajo porque se crean más puestos de trabajo, entonces el salario real sube”, advirtió Cachanoskyen su cuenta de la red social “X”.
Y sintetizó: “Oferta constante, demanda aumentando, el precio sube”.
“Elemental Watson” cerró, lapidario, Cachanosky .
Así respondió el economista a un tramo del discurso que pronunció Milei en el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). En ese marco el mandatorio libertario había sostenido: “Se lo pongo con un caso ridículo: ¿Qué pasa si la cantidad de gente en la economía está constante? La tasa de natalidad igualada a la tasa de mortalidad. ¿Voy a crear puestos de trabajo? Si la cantidad de gente no cambia”.
Y luego había completado: “¿De qué están hablando? O sea gobernar es generar bienestar, bajar la inflación, hacer que crezca la economía, que mejoren los salarios reales y que haya menos pobres y menos indigentes”.
Quien también cuestionó a Milei fue el economista libertario y ex socio de Milei en la redacción de varios de sus libros, Diego Giacomini. "Si la oferta de trabajo (“gente”) está constante y la demanda de trabajo (“puestos de trabajo”) crece; entonces sube el precio real en el mercado de trabajo; o sea, sube el poder adquisitivo del salario", lo corrigió el consultor.
Y lo liquidó: "El AF (por el expresidente Alberto Fernández) del Liberalismo, Javier Milei".
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