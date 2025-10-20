Javier Milei vuelve a viajar a Estados Unidos para asistir a un evento con Donald Trump y Lionel Messi

"ABF será la plataforma desde la cual líderes le hablen al mundo, y marquen el rumbo global cada año. Tenemos una misión que nos trasciende a nosotros mismos, estamos pensando en la unidad del planeta, y en los próximos 50años. Un mundo frágil y convulsionado, sacudido por una geopolítica inestable y el avance violento a la inteligencia artificial, necesita líderes que hablen fuerte y marquen el camino", destacó González.

Por eso los organizadores convocaron a oradores de todas las áreas de conocimiento, desde jefes de Estado y CEOs de compañías globales hasta referentes culturales y emprendedores que están transformando industrias.

Durante la semana del evento se espera que los líderes participantes -incluido Javier Milei- tengan acceso a encuentros exclusivos como Power 100, que reúne a los 100 líderes más influyentes que llegan a Miami para el foro, y al VIP Night Forum, el evento de cierre oficial, se informó.