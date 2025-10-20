Javier Milei vuelve a viajar a Estados Unidos para asistir a un evento con Donald Trump y Lionel Messi
En una nueva prueba de su afición por los Estados Unidos el Presidente se comprometió a participar del America Business Forum en Miami con invitados ilustres.
Si su agenda personal y oficial sirve de prueba, el presidente Javier Milei decidió sacarle el jugo a su visado para entrar a los Estados Unidos ya que volverá a ese país en noviembre para participar del America Business Forum, un evento en Miami del que también serán parte Donald Trump, la premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado y Lionel Messi.
El America Business Forum se desarrollará entre el 5 y 6 de noviembre en el Kaseya Center, el estadio del equipo de la NBA Miami Heat, con la conducción del presentador de Fox News Bret Baier.
La lista completa de oradores confirmados incluye a Donald Trump, Javier Milei, María Corina Machado y Lionel Messi, así como también a Eric Schmidt, ex CEO y presidente de Google; el tenista español Rafael Nadal; Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase; el actor Will Smith; Ken Griffin, fundador y CEO de Citadel; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; Stefano Domenicali, presidente y CEO de Fórmula 1, y Adam Neumann, cofundador de Flow.
Se espera que cada personaje ofrezca una disertación ante una nutrida concurrencia de "más de 40.000 CEOs, líderes en vivo, y millones de espectadores a través de su transmisión global", como describieron los organizadores del evento.
Pero ¿qué es el America Business Forum?
Es un evento internacional que fue fundado en 2016 por el presentador de televisión y productor uruguayo Ignacio González, de 34 años, y que al día de hoy busca consolidarse a nivel mundial como el foro donde van a hablar los líderes.
"ABF será la plataforma desde la cual líderes le hablen al mundo, y marquen el rumbo global cada año. Tenemos una misión que nos trasciende a nosotros mismos, estamos pensando en la unidad del planeta, y en los próximos 50años. Un mundo frágil y convulsionado, sacudido por una geopolítica inestable y el avance violento a la inteligencia artificial, necesita líderes que hablen fuerte y marquen el camino", destacó González.
Por eso los organizadores convocaron a oradores de todas las áreas de conocimiento, desde jefes de Estado y CEOs de compañías globales hasta referentes culturales y emprendedores que están transformando industrias.
Durante la semana del evento se espera que los líderes participantes -incluido Javier Milei- tengan acceso a encuentros exclusivos como Power 100, que reúne a los 100 líderes más influyentes que llegan a Miami para el foro, y al VIP Night Forum, el evento de cierre oficial, se informó.
