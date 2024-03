En pleno ajuste, Javier Milei aseguró que que pasa una hora al día con sus "cinco perros" en la Quinta de Olivos

"Me levanto y me subo al carrito de golf, me voy a ver a mis 'hijitos de cuatro patas', estoy con ellos aproximadamente una hora, vuelvo, me baño y me pongo a trabajar", dijo el libertario, revelando su rutina en medio del plan de ajuste y los miles de despidos casi diarios.

Para sorpresa de muchos, Milei confirmó que no son cuatro, sino cinco perros. "Connan, Milton, Murray, Robert y Lucas. No pueden estar juntos porque con la pandemia perdieron el hábito de manada. Hay cinco caniles y cinco recreos, y ellos eligen", contó.

Además, el presidente analizó las "cinco personalidades distintas" de los perros y señaló: "Murray es muy cariñoso pero muy territorial. Connan es tranquilo pero no lo provoques. Milton es el más grandote pero a él solo le gusta estar con mujeres. Robert es muy revoltoso. Y Lucas es muy cabrón".

El misterio de los perros de Javier Milei

Más allá de lo raro que todo esto pueda sonar, cuando Milei se convirtió en Presidente, la situación de su perros de convirtió en tema de Estado. Desde si existían hasta si es cruel que los mantengan en un canil, se habló dijo de todo y generó gran malestar en libertario y su entorno.

Finalmente, los perros arribaron a la quinta presidencial hace algunos días. Hasta entonces estuvieron en una guardería para animales llamada “Petville”, en la localidad bonaerense de La Lonja, como contó periodista Reynaldo Sietecase.

En medio de las versiones y los enojos presidenciales porque hablaran de "sus hijos de cuatro patas", el Wall Street Journal publicó una nota en donde sugerían que los clones de Conan habían muerto y pusieron en foco en que no coincidía su declaración jurada y el monto total que tuvo que pagar por el procedimiento científico.

En tanto, como parte de la polémica, el libertario pasó varias semanas en el hotel Libertador ya siendo presidente, argumentando que estaban preparando la Quinta de Olivos para el arribo de sus perros. Finalmente, Milei se mudó pero sin los canes, quienes llegaron meses más tarde.