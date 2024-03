Manuel Adorni admitió que Javier Milei ya tenía a Omar Yasín entre ceja y ceja

Aunque el decreto por medio del cual se dispuso el insólito aumento a los miembros jerárquicos del Ejecutivo lleva las firmas del propio Milei, del Jefe de Gabinete, Nicolás Posse y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, la moneda de cambio para poner fin al escándalo fue Yasín que nada tuvo que ver con la polémica decisión.

milei despidio al secretario de trabajo omar yasin.mp4

En su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni, confirmó el inesperado despido y hasta admitió que el mandatario ya lo tenía entre ceja y ceja a Yasín por otras diferencias.

“Es una decisión del presidente de la Nación, el secretario de Trabajo como los somos todos nosotros, somos un colaborador más del Presidente. Acá se dieron diferencia de criterios en varias cuestiones con el funcionario y este error fue uno más que desembocó en la decisión del Presidente”, explicó Adorni.

Omar Yasin.jpg

“El ahora exfuncionario no le prestó atención a los requerimientos del Presidente en cuanto no aplicar esos aumentos a los funcionarios jerárquicos en el orden nacional y por eso ya no pertenece más al Gabinete”, aseguró e insistió en que "el Presidente considera que el responsable de este error ha sido el hasta hoy secretario de Trabajo".

A eso agregó que también "se habían dado diferencias de criterios en otras cuestiones". "Esto fue un error más que desembocó en su despido", dijo el vocero y argumentó que "cuando la confianza en un funcionario se termina, es lógico que el Presidente prescinda de ellos".