Marcelo Longobardi analiza denunciar a Javier Milei por decirle "ensobrado"

Y continuó: “Lo de idiota, se lo tomo; lo chanta, ponele; lo de dinosaurio, ya me parece que no va, tengo la cabeza bastante abierta y no estoy preso de ninguna ideología ni ningún fundamentalismo”.

En cuanto al término “ensobrado”, Longobardi consideró que “amerita una denuncia al presidente Milei, que no sé si haré porque no sé si tengo tiempo, pero yo creo que ya basta con esto de ensobrado; es una cosa exasperante”.

En ese sentido, el periodista recomendó que Milei “debería mirar más cerca de él, a ese séquito de periodistas que lo rodean para ver quién está más o menos ensobrado en la Argentina”.

“Voy a pensar si debo presentar una demanda contra el Presidente, que ha sugerido esta condición tan repugnante sobre mi persona”, indicó en un video publicado en YouTube.

longobardi contra Milei La editorial de Marcelo Longobardi donde se expresa contra los dichos de Javier Milei

El periodista consideró que el Gobierno deberá reafirmar la postura de Argentina ante el mundo, luego de que "el gangster" de Donald Trump quedara en primer lugar por la declinación de Biden.

Explicó que calificó de "gangster" a Trump porque "estuvo rodeado de negocios turbios, su equipo de trabajo estuvo en la cárcel, promovió un golpe de estado, es un racista, extremadamente agresivo, ha dicho disparates todo el tiempo, es un personaje muy complicado".

"Para elogiar a Vladimir Putin y acercarnos a las autocracias del mundo ya estaba Alberto Fernández, Cristina Kirchner... ¿Hacía falta que Milei repita ese camino delirante?", planteó Longobardi.

Qué dijo Javier Milei contra Marcelo Longobardi

El Presidente reposteó un video en X de la entrevista de Jaime Bayly a Longobardi, donde da su opinión respecto a la disputa electoral que entre Donald Trump y Joe Biden.

"No hay opinión donde no la pifie de manera descomunal este chanta", dice el texto que acompaña el post del usuario “Pregonero” en X y que fue compartido por Milei.

Durante la entrevista en cuestión, Londobardi habría expresado: "Suelo ver muy peor a Trump que el promedio y algo mejor a Biden que el promedio, porque Trump me parece un gangster, un inmoral, un peligro para el mundo". Consideró que "Trump no es un liberal como supone Milei" y agregó: "Es un ultraconservador que está, como todos los políticos actuales, algo extraviado, me hace acordar mucho a Cristina Kirchner, alguien que toma fuerza de sus propios desastres".

A raíz de estos dichos del periodista, el Presidente comenzó a repostear varios mensajes en contra del comunicador, en uno de los cuales escribió: "Parece que le molesta que le digan que es un fracasado pifiador serial... Ni que hablar esos 'periodistas' que hablan de recortar libertades que lo único que buscan es callarme para que puedan seguir teniendo el monopolio del micrófono... a punto de defender mentirosos y sobres".

El Presidente ya había apuntado contra Longobardi tras el intento de golpe en Bolivia.

"El perfecto dinosaurio idiota", lanzó en ese entonces el mandatario en su cuenta oficial de X y agregó: "Se come la curva en el caso Bolivia y me critica por no declarar de modo inmediato. Se conoce el fraude montado en Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error me critica por dejar su estupidez a la vista".