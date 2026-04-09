Mientras pisa las paritarias de los trabajadores, Javier Milei otorgó un aumento de 123% a sus ministros
El Gobierno resolvió no pasar la motosierra sobre los ingresos de sus ministros y secretarios de Estado.
El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, aseguran que su plan desinflacionario se basa en tres anclas: un ancla fiscal que garantice superávit por medio de un drástico ajuste al gasto público; un ancla cambiaria y un ancla monetaria por medio de la emisión cero. Sin embargo el plan libertario incluye una cuarta ancla que desde la Casa Rosada intentan mantener en las sombras pero que ya no pueden ocultar: el ancla salarial. Sin embargo esta última pata del modelo parece no alcanzar a los salarios de los ministros del Gabinete que encabeza Manuel Adorni.
Mientras la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación que encabeza Julio Cordero se niega a homologar acuerdos paritarios que superen el techo impuesto desde la Casa Rosada y que consagra la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación, Milei otorgó fuertes aumentos a sus ministros y secretarios que llegan hasta el 123%.
Mientras la mitad de los argentinos tienen ingresos que no llegan a los 800 mil pesos, el presidente Milei otorgó fuertes aumentos, retroactivos a enero pasado, a sus más estrechos colaboradores. Por caso, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cobró en diciembre pasado 3.584.006 de pesos pero su sueldo saltó en enero a poco más de 7 millones de pesos y volverá a subir en mayo a 8 millones de pesos. Es decir un aumento del 123%. Todos los ministros recibirán el mismo aumento
Para justificar el porcentaje del aumento la Rosada se aferró a la letra del decreto 931/2025 que se publicó el pasado 2 de enero. Ahí, tras enumerar las razones por la que los ministros, secretarios y subsecretarios de Estado debían recibir un fuerte aumento, señaló que se aplicaría la sumatoria acumulativa de los porcentajes de los aumentos recibidos por los trabajadores del Estado en 2024 y 2025. Casi un cien por ciento. Por eso ese salto de 3,5 millones a poco más de 7 millones.
El decreto fue firmado por Milei, el ministro del Interior, Diego Santilli y Adorni, establece que desde enero de 2026 se aplicaría a las retribuciones alcanzadas el porcentaje acumulado de los aumentos surgidos de los acuerdos paritarios. Sin embargo finalmente fue mayor. En enero el incremento para el salario de los funcionarios nacionales fue de casi 99% y, si se comparan los salarios de diciembre y febrero el aumento fue del 102%. Entre diciembre y abril subieron un 120%; y entre diciembre y mayo, un 123%. Se trató de sumas acumulativas.
Los secretarios, en tanto, también experimentaron fuertes saltos en sus salarios. En enero pasaron a cobrar 6.530.145 pesos; en febrero 6.660.748 pesos; en abril 7.238.005 pesos y en mayo llegarán a los 7.346.575 peso. Los subsecretarios, también beneficiados, cobraron 5.930.989 pesos en enero, en febrero 6.049.609 pesos y en abril 6.573.902 pesos. En mayo cobrarán 6.672.510 pesos.
Según cálculos del gremio público ATE, el promedio salarial de los trabajadores estatales nacionales es de 1,2 millones de pesos, con un ingreso mínimo en los 600 mil pesos que cobran los civiles de las Fuerzas Armadas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario