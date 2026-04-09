Mientras pisa las paritarias de los trabajadores, Javier Milei otorgó un aumento de 123% a sus ministros

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Los secretarios, en tanto, también experimentaron fuertes saltos en sus salarios. En enero pasaron a cobrar 6.530.145 pesos; en febrero 6.660.748 pesos; en abril 7.238.005 pesos y en mayo llegarán a los 7.346.575 peso. Los subsecretarios, también beneficiados, cobraron 5.930.989 pesos en enero, en febrero 6.049.609 pesos y en abril 6.573.902 pesos. En mayo cobrarán 6.672.510 pesos.

Según cálculos del gremio público ATE, el promedio salarial de los trabajadores estatales nacionales es de 1,2 millones de pesos, con un ingreso mínimo en los 600 mil pesos que cobran los civiles de las Fuerzas Armadas.

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