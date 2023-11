Pablo Avelluto se cruzó con Fernando Iglesias por redes sociales

Mientras Iglesias defiende de manera enfervorizada el alineamiento con la ultraderecha que encarna Milei, Avelluto trazó un límite que, asegura, no está dispuesto a cruzar. Y el debate del domingo pasado volvió a dejar en evidencia las diferencias entre uno y otro.

El cruce de Avelluto con Iglesias en X

"La preparación es todo en un debate. Lo de Milei es penoso desde todo punto de vista. Alrededor de (Sergio) Massa se prepararon. Como se preparó Macri en 2015 y 2019. Milei no es solo un pésimo candidato. Antes que cualquier otra cosa es un chanta”, sentenció Avelluto en su cuenta de la red social X durante el primer corte del debate entre Massa y el libertario.

El comentario provocó la airada respuesta de Iglesias: “Pará, Pablito. No le pongas tanto entusiasmo. Lo de dar la batalla cultural te lo pedimos en 2015. Ahora es un poco tarde”.

El ida y vuelta no quedó ahí. “Quédate tranquilo Fernandito. Ya vas a tener la oportunidad de ser general y liderar la batalla cultural de Milei y Villarruel, esos populistas de ultraderecha que apoyás con tanto esmero. Tus tuits y tus agresiones las tomo como elogios que me llenan de orgullo. Vai embora”, concluyó Avelluto.

Cruces por el apoyo a Javier Milei

Tras conocerse el respaldo del macrismo duro a Javier Milei, Avelluto criticó la decisión y aseguró que votará en blanco en el balotaje. Iglesias le salió con los tapones de punta.

"Muy claro, Avelluto. Va a abstenerse porque no le gustó que Mauricio, Patricia y Milei se reunieran 'entre gallos y medianoche' y porque Patricia no saludó a Massa como ganador de las generales. La batalla cultural. Ahora sí. Ah, pero Milei", objetó Iglesias en su cuenta.

fernando iglesias

Media hora más tarde, el exministro del gobierno de Macri le respondió: "Querido Fernando, te felicito por tus argumentos. Que votes a la ultraderecha es tu decisión y la respeto. Yo no voto populistas de derecha ni peronistas. Pensé que vos tampoco. Mala mía".

Sin embargo, el diputado no se quedó ahí y aseguró que votar en blanco "posando de alma bella, vaya y pase", pero le criticó a Avelluto que haya "salido a militar el voto en blanco" y le aseguró que él se mantiene "contra la mafia peronista desde siempre" mientras se preguntó si él hacía lo mismo.

"¿Puedo votar en blanco si no lo cuento mucho? Se ve que la libertad avanza. Gracias!", contestó con ironía Avelluto y añadió: "Después decime qué se siente al votar a la ultraderecha de Milei en nombre de la República porque mi alma bella me impide hacerlo. Por suerte tu alma no tiene tantos escrúpulos como la mía".

Pablo Avelluto

"Podés hacer lo que quieras, como venís haciendo desde hace tiempo. Yo también puedo? O no se puede criticarte? Decime vos que se siente entregarle el país al quinto gobierno de la mafia peronista. Y si querés hablar de escrúpulos, con gusto. Pero después no ñañañees", le espetó.

En respuesta, Avelluto -que mantiene como tuit fijado en su cuenta "yo no voto a Milei. Punto"- escribió que prefiere hacer lo que quiere "a hacer lo que no quiero".

"Yo no voto ni a Massa ni a Milei. Suerte en tu aventura de votar a la ultraderecha. Que te vaya bien", agregó.