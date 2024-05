Quién es Santiago Abascal, el presidente de Vox que recibirá a Javier Milei

Abascal fundó el centro de pensamiento Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes) en 2006 y es presidente de la Fundación Disenso, que declara objetivo “la defensa de la libertad, la soberanía nacional, la vida y la familia”.

La ruptura de Santiago Abascal con el Partido Popular

"La historia de Vox es la historia de su líder", dice el libro "Vox: The Rise of the Spanish Populist Radical Right", remontando los orígenes políticos de Abascal al centroderechista Partido Popular (PP), al que se unió en 1994, primero en el comité provincial del PP en Álava, luego en su comité ejecutivo y más adelante como “presidente de las juventudes”.

Después de años de militar en el PP, Abascal renunció en 2013 por diferencias con el entonces líder del partido y primer ministro Mariano Rajoy por "algunas políticas relacionadas con los presos de ETA y la actitud supuestamente permisiva del PP con el movimiento secesionista catalán", afirma el libro. Años después, el fallido proceso independentista en Cataluña sería combustible para el auge de Vox.