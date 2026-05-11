El PRO ahora presiona a Javier Milei por Manuel Adorni: "Frenan el cambio desde adentro"
En medio del escándalo que sacude al funcionario, el hasta ahora espacio aliado al Gobierno libertario difundió un "manifiesto" para lanzar críticas.
A través de un comunicado titulado “Manifiesto próximo paso”, el PRO marcó una fuerte distancia de la gestión de Javier Milei, y en un contexto de máxima tensión por la investigación judicial que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el partido hasta ahora aliado lanzó una advertencia directa.
Para el PRO, que desde la llegada de La Libertad Avanza (LLA) al Gobierno acompañó cada una de sus medidas, el apoyo al rumbo económico no implica un cheque en blanco ante irregularidades éticas.
El texto, difundido en las redes oficiales del espacio, reconoce que la Argentina "tocó fondo" y que la sociedad eligió un cambio, pero introduce un matiz crítico sobre los resultados actuales. "Hay una diferencia entre que los grandes números mejoren y que tu vida mejore", señala el manifiesto, en una clara alusión a la brecha entre el equilibrio fiscal y la realidad de los bolsillos.
Respecto al supuesto rol del PRO, El partido reivindica su apoyo "sin especulaciones" al cambio, pero aclara que su función no es la obediencia ciega, sino señalar "lo que falta".
Duras críticas del PRO a la "arrogancia" oficialista del Gobierno de Javier Milei
Sin mencionar explícitamente a Adorni por su patrimonio o sus viajes, el comunicado apunta contra las formas y la ética de ciertos sectores del oficialismo. El PRO definió dos enemigos para el proceso de transformación: el populismo tradicional y quienes "frenan el cambio desde adentro".
“Lo frenan con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”, apuntaron en el documento difundido en redes sociales. Esta frase resuena con fuerza en medio de las denuncias contra el vocero presidencial por remodelaciones millonarias en su vivienda y deudas impositivas, mientras el Gobierno exige un ajuste severo a la población.
Con este documento, el PRO busca posicionarse como una alternativa de "gestión y honestidad intelectual", diferenciándose de los ruidos internos de La Libertad Avanza y reafirmando que su compromiso es con el cambio, pero no con los funcionarios que no estén "a la altura de las circunstancias".
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