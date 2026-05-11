El PRO ahora presiona a Javier Milei por Manuel Adorni: "Frenan el cambio desde adentro"

“Lo frenan con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”, apuntaron en el documento difundido en redes sociales. Esta frase resuena con fuerza en medio de las denuncias contra el vocero presidencial por remodelaciones millonarias en su vivienda y deudas impositivas, mientras el Gobierno exige un ajuste severo a la población.

Con este documento, el PRO busca posicionarse como una alternativa de "gestión y honestidad intelectual", diferenciándose de los ruidos internos de La Libertad Avanza y reafirmando que su compromiso es con el cambio, pero no con los funcionarios que no estén "a la altura de las circunstancias".