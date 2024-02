Javier Milei recibió al senador Marco Rubio en Casa Rosada y le autografió una taza

javier milei senador marco rubio eeuu 1.jpg

Momentos antes de la reunión, el legislador estadounidense le pidió al Presidente argentino que le firmara una taza con la leyenda impresa "No hay plata", una frase que popularizó el mandatario tras asumir en el cargo para referirse a la economía argentina.

Milei accedió risueñamente y le autografió la taza, sobre la cual Rubio le manifestó que "no sé dónde me la consiguieron" pero le aseguró que no la iba "a vender" en ninguna plataforma de compras por Internet, lo cual despertó las risas de los presentes.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SenMarcoRubio/status/1760031574375137654&partner=&hide_thread=false Gran reunión con el Ministro de Economía argentino @LuisCaputoAR.



Hablamos sobre los importantes vínculos económicos entre nuestros dos países y las reformas económicas que está liderando el gobierno del presidente Milei. https://t.co/IucUsCXDNV — Senator Marco Rubio (@SenMarcoRubio) February 20, 2024

Rubio también se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al embajador Stanley, y visitó el museo de la mutual judía AMIA, donde le rindió un homenaje al fallecido fiscal Alberto Nisman.

En la reunión con Caputo dialogaron sobre la relación bilateral, las reformas que está implementando el Gobierno Nacional para ordenar la economía y el enorme interés que han despertado las políticas de Milei en el mundo, indicó el Ministerio de Economía en la red social X.

A su vez, se encontró con la canciller Diana Mondino, que "permitió conocer de cerca la visión del parlamentario sobre diversos asuntos de interés común que componen la relación bilateral, tales como la promoción de la democracia y del crecimiento económico, las migraciones y los desafíos en materia de seguridad, entre otros", señaló el ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SenMarcoRubio/status/1760036600933998706&partner=&hide_thread=false Me reuní con la Canciller @DianaMondino.



EE.UU. y Argentina deben seguir fortaleciendo nuestra relación bilateral y trabajar juntos para promover tanto la seguridad como la estabilidad en nuestra región. https://t.co/f5s4bXNZH1 — Senator Marco Rubio (@SenMarcoRubio) February 20, 2024