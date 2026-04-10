Estados Unidos felicitó a Javier Milei por expulsar al diplomático de Irán: "Valiente paso"
Lo hizo a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, que destacó la “firmeza” de la administración libertaria.
Mientras continúan la tensión en Medio Oriente y la espera por las tratativas entre las partes por un cese el fuego momentáneo que dé alivio a las poblaciones de la región, Estados Unidos expresó su apoyo a Javier Milei tras expulsar al máximo diplomático iraní en nuestro país.
La semana pasada, como se sabe, el encargado de negocios de Irán en la Argentina, Mohsen Soltani Tehrani, salió de la Argentina luego de que se le exigiera abandonar el país en un plazo de 48 horas. Al no haber un embajador formal desde el atentado de 1994, el diplomático ejercía esas funciones de la nación persa en Buenos Aires.
Según informó Cancillería, la decisión de expulsarlo respondió a "acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes" contra la Argentina y a la persistente negativa de Irán a cooperar con la investigación del atentado a la AMIA y el incumplimiento de las órdenes de detención internacional contra los responsables, según precisaba el canciller, Pablo Quirno.
Ahora, la Oficina de Asuntos del hemisferio occidental de los Estados Unidos destacó la “firmeza” de la administración libertaria al expulsar al diplomático y, al mismo tiempo, avanzar con la designación como organización terrorista del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).
“Sabemos quiénes son nuestros amigos. En un momento crucial del conflicto, la Argentina dio el valiente paso de designar a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y expulsar a Mohsen Soltani Tehrani, el representante de Irán en Argentina”, expresa el comunicado de la mencionada dependencia estadounidense.
Al mismo tiempo, el texto publicado en redes sociales añade que “apreciamos que la Argentina se mantenga firme contra el terrorismo y las amenazas de Irán, y por su clara e inequívoca postura a lo largo de este conflicto” que tiene a nuestro país respaldando diplomáticamente a Estados Unidos e Israel.
Conversaciones en Pakistán
Por otro lado, la delegación iraní, encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, llegó este viernes a Islamabad, Pakistán, para iniciar negociaciones con los Estados Unidos.
Según informaron agencias internacionales, la delegación también incluye al ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi; al secretario del Consejo de Defensa, Ali Akbar Ahmadian, y al presidente del Banco Central, Abdolnaser Hemmati, además de miembros del parlamento persa.
Irán declaró que entre sus condiciones para iniciar las conversaciones de paz con la delegación norteamericana presidida por el vicepresidente JD Vance, se incluyen un alto el fuego en el Líbano y la liberación de los activos iraníes.
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