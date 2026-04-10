Estados Unidos felicitó a Javier Milei por expulsar al diplomático de Irán: "Valiente paso"

Al mismo tiempo, el texto publicado en redes sociales añade que “apreciamos que la Argentina se mantenga firme contra el terrorismo y las amenazas de Irán, y por su clara e inequívoca postura a lo largo de este conflicto” que tiene a nuestro país respaldando diplomáticamente a Estados Unidos e Israel.

tuit oficina asuntos hemisferio occidental eeuu

Conversaciones en Pakistán

Por otro lado, la delegación iraní, encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, llegó este viernes a Islamabad, Pakistán, para iniciar negociaciones con los Estados Unidos.

Según informaron agencias internacionales, la delegación también incluye al ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi; al secretario del Consejo de Defensa, Ali Akbar Ahmadian, y al presidente del Banco Central, Abdolnaser Hemmati, además de miembros del parlamento persa.

Irán declaró que entre sus condiciones para iniciar las conversaciones de paz con la delegación norteamericana presidida por el vicepresidente JD Vance, se incluyen un alto el fuego en el Líbano y la liberación de los activos iraníes.