TVR por C5N: Gerardo Romano fulminó a Javier Milei y destacó a Axel Kicillof
En su paso por TVR de C5N, el actor Gerardo Romano criticó la realidad del país bajo el gobierno libertario y elogió la honestidad del dirigente peronista.
El reconocido actor Gerardo Romano visitó el histórico programa TVR por la pantalla de C5N para analizar el delicado presente nacional. Durante la entrevista, trazó un crudo paralelismo con épocas oscuras del país, apuntó sin filtros contra el Gobierno y celebró el reciente crecimiento en las encuestas de referentes peronistas.
El duro análisis de Gerardo Romano sobre Javier Milei
Al referirse al contexto político y social, el artista se mostró visiblemente preocupado y realizó una contundente comparación. "La democracia que está funcionando en este momento deja mucho que desear y rememora otros momentos históricos en los cuales la hemos pasado mal", advirtió, recordando trágicos episodios institucionales como los bombardeos del 55, la proscripción del peronismo y las desapariciones.
Además, ilustró la severa crisis económica con lo que vivió recientemente durante su temporada de teatro en la Costa Atlántica. "Acabo de llegar de Mar del Plata y nunca había visto la cantidad de motochorros que hay. La cantidad de gente drogada y en pedo tirada en la calle durmiendo en recovas, en un clima tan fresco y ventoso", relató con profunda indignación.
También aprovechó el espacio para marcar las contradicciones de la actual gestión, ironizando sobre la situación del Banco Nación y criticando que la entidad que el oficialismo "iba a cerrar" ahora se encuentra ofreciendo un festival de créditos en lo que calificó como un "contraste desagradable".
Los elogios al Peronismo y la figura de Axel Kicillof
Por otro lado, el actor vislumbró que frente al ajuste se está abriendo "una brecha" que permite romper con el hermetismo y la resignación social de "andar todos los días con la cabeza gacha esperando que algo milagroso ocurra".
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En esa misma línea, los conductores del ciclo le consultaron sobre el repunte en las encuestas de Cristina Fernández de Kirchner y del actual gobernador bonaerense, quien en los últimos sondeos logró posicionarse por encima de la imagen del Presidente. Romano fue tajante en su respaldo. "A Axel Kicillof no hay por dónde entrarle. Eso me resulta auspicioso. Su honestidad, su claridad conceptual, intelectual, su mirada y su recorrido... todo genera un contraste muy grande con lo que se ve", sentenció, valorando la capacidad del dirigente de la oposición.
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