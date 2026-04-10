Pandanés entró en concurso preventivo tras una caída de ventas superior al 50%

Según consignó este viernes iProfesional, con la incorporación como socio de Klaus Riskaer Pedersen, el negocio se profesionalizó y ganó escala. La empresa pasó a consolidar un modelo de producción centralizada con distribución directa, combinando elaboración propia con una red de comercialización tanto en tiendas como en clientes gastronómicos.

Ese esquema le permitió posicionarse en dos frentes: por un lado, la venta minorista en locales propios, con una propuesta basada en panificados de masa madre, sin aditivos ni conservantes; y por otro, el abastecimiento a restaurantes, hoteles y cafeterías, un canal clave en su etapa de expansión.

pan masa madre

Ese desarrollo, sin embargo, quedó rápidamente tensionado por el cambio en el contexto económico. A partir de la segunda mitad de 2023, la empresa comenzó a enfrentar una caída sostenida de la demanda, tanto en tiendas como en el canal gastronómico.

El impacto del contexto se refleja con claridad en los propios números de la empresa. "La incertidumbre, la recesión, la inflación y el incremento significativo en los costos ocasionaron una caída abrupta y persistente del consumo, que supera el cincuenta por ciento (50%) del volumen histórico de la empresa", señala en su presentación judicial.

Ese retroceso afectó directamente un modelo que depende de la rotación diaria de productos frescos. La menor circulación en locales, sumada a la retracción del consumo en gastronomía, redujo el volumen de ventas y obligó a ajustar la operación.

milei caputo Javier Milei junto a Luis Caputo.

Derrumbe del consumo

El consumo de pan cayó hasta 55% en los últimos dos años, mientras que productos como facturas y pastelería registraron desplomes de entre 80% y 85%, con miles de locales cerrados en todo el país.

Frente a ese escenario, la empresa intentó sostenerse con distintas medidas. "Se implementaron múltiples medidas correctivas: optimización de costos, renegociación de alquileres, cambios de proveedores, ampliación del surtido de productos, acuerdos impositivos y reorganización operativa", detalla. Sin embargo, el ajuste incluyó el cierre de sucursales.

En este marco, el deterioro del negocio derivó en una crisis financiera que terminó de precipitar la presentación en concurso. La empresa reconoce que desde principios de 2025 comenzó a evidenciar un decaimiento de su liquidez y solvencia, en un contexto donde el financiamiento se volvió cada vez más limitado.