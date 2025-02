Jonatan Viale acusó a colegas de recibir "sobres" de la política: "Te llenaste de guita en la campaña"

"Me fui de un lugar por no querer hacerle la campaña a un candidato que sacó 11, algo así. Los mismos que hoy dan cátedra de periodismo... vos agarraste, yo no. Y vos te quedaste", disparó Viale, hablando de un colega al que no nombró.

En otro tramo, el periodista volvió a referirse a los cuestionamientos que recibió por permitir que le modifiquen su entrevista, pero dijo no aceptarlos.

"No acepto críticas de colegas que se llenaron de guita con sobres de la política. Vos te llenaste de guita en la campaña anterior, te llenaste de guita con ese sobre marroncito. ¿O querés que diga dónde fue, en qué estacionamiento fue?", señaló Viale, que dijo haber recibido ofertas pero que nunca las aceptó.

Embed Más allá de lo novedoso que es ver una extorsión en vivo y en directo, yo pregunto: si Joni Viale sabe detalles sobre la comisión de un delito y no lo denuncia, ¿eso no es encubrimiento? pic.twitter.com/ROrelcFIrh — Matias Mowszet (@MatiMow) February 18, 2025

Jonatan Viale contra Alberto Fernández

En un tramo de su relato, Viale intentó argumentar por qué apoya a Milei, lanzando acusaciones contra el Gobierno anterior, recordando la gestión de la pandemia que en su momento tanto criticó. Y no dejó pasar la oportunidad de cruzar a Fernández, quien el lunes fue viral por su burla al periodista.

"Que los políticos ladrones me den cátedra a mí, no lo acepto. Que el golpeador y fiestero de Alberto Fernández predique moral... cerrá el orto, Alberto, no lo pegues a las mujeres", disparó el hijo de Mauro.

viale alberto fernandez