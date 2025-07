Jorge Rial reveló la dura carta de un policía a Milei y Bullrich: "Nuestros hijos también tienen hambre"

Tras aclarar que esta lectura no es un intento de "humanizar" el desastre que provocan los policías en cada manifestación, sino "entender qué hay del otro lado", Rial comenzó a leer: "Los sueldos actuales son absolutamente insuficientes. Un agente que recién ingresa percibe alrededor de $700.000 y un suboficial, con más de 20 años de servicio, cobra aproximadamente $1.000.000. Mientras tanto, el alquiler en la Ciudad de Buenos Aires ronda entre 500 y 800 mil pesos", inicia detallando la carta.

bullrich policia

"Esto deja a la mayoría del personal sin la capacidad para cubrir los gastos básicos, como alimentación, transporte, vestimenta o útiles para los chicos. Debemos callarnos, aguantarnos o arriesgarnos a ser sancionados o dados de baja. Nuestra voz no se escucha porque el sistema nos impide alzarla", continúa.

Y agrega: "Es injusto y profundamente frustrante ver que otros sectores logran mejoras salariales a través del reclamo y la presión social, mientras nosotros debemos seguir cumpliendo funciones de riesgo sin condiciones dignas ni derechos al reclamo. Por si esto fuera poco, la cúpula de nuestras instituciones, jefes y altos mandos, perciben sueldos que oscilan entre los 5 y 10 millones de pesos, muy lejos de la realidad del personal subalterno".

"Nos duele, además, que se nos envíe a reprimir manifestaciones de jubilados o trabajadores que reclaman por las mismas necesidades que nosotros. Nos duele porque entendemos ese sufrimiento, porque también nos falta para llegar a fin de mes, porque nuestros hijos también tienen hambre, porque también nos falta para pagar el alquiler, y mientras cumplimos con nuestra función debemos reprimir a quienes luchan por lo mismo que nosotros no podemos ni siquiera expresar", reza el escrito.

En tanto, reclama: "La señora ministra ha declarado públicamente que las Fuerzas van a estar bien y ha repetido la frase 'el que las hace, las paga'. Pero lo cierto es que quien verdaderamente la paga somos nosotros, los efectivos que no llegamos a fin de mes, que no vemos mejores, que somos descartados y silenciados".

Y suma: "No estamos bien, señor Presidente. Estamos cansados, decepcionados y al límite. Señor Presidente, señora ministra, esta situación no es sostenible. No se puede pedir sacrificio, compromiso y vocación cuando no se garantiza lo mínimo: un salario digno, condiciones humanas de trabajo y un trato justo".

"Ustedes tienen hoy la oportunidad y responsabilidad de escuchar este reclamo y transformar una realidad que se vuelve insostenible para miles de familias. Aún estamos a tiempo de evitar un colapso institucional mayor", cierra la carta.

reclamo policias