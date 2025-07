Patricia Bullrich aseguró que se mantienen "monitoreos permanentes" en temas vinculados al terrorismo

Bullrich también afirmó que no se puede "dejar de lado el trabajo para prevenir el terrorismo en nuestro país para que no se vuelva a repetir un hecho como este", pero aseguró que "la Argentina no tiene ningún nivel de alerta en este momento, aunque tenemos sistemas permanentes de monitoreo, pero no estamos en un nivel de alerta especial".

"Sabemos que el monitoreo y la prevención deben ser permanentes, y estuvimos hace unas semanas en alerta por los bombardeos en Israel, pero luego volvimos a ponernos en normalidad", agregó.

Mientras tanto, Cancillería emitió este jueves un comunicado para expresar su "seria preocupación" por el bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel contra la única iglesia católica de la Franja de Gaza, en el que fue herido el sacerdote argentino Gabriel Romanelli.

Pero en Buenos Aires, Patricia Bullrich afirmó que la habilitación del juicio en ausencia es un paso en el camino para "salir de la impunidad que ha tenido este atentado".

El juez federal Daniel Rafecas resolvió permitir la realización de un juicio en ausencia en la causa por el atentado a la AMIA, perpetrado el 18 de julio de 1994, y así se podría poner en el banquillo -figurativo- a 10 ciudadanos de Irán y el Líbano.