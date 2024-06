Durante el debate de la Ley Bases, José Mayans le explicó la saga "Terminator" a Javier Milei

“Algo así como la historia de Terminator”, bromeó el mandatario durante una entrevista para el medio The Free Press en el marco de una de sus visitas a Estados Unidos.

En este marco, Mayans pidió que "alguien le explique cómo termina Terminator". Entre algunas risas, sostuvo: "Me gustaría que le cuenten cómo terminan las tres versiones de Terminator. Una termina con la cabeza aplastada, porque era el pervertido de la película".

"Se ve que no la vio bien, o no la entendió o le contaron mal", ironizó el legislador, y sentenció: "El segundo Terminator termina derretido. Y el tercero, que es una modelo avanzada, una mujer que no se si es Karina o qué; pero los dos terminan matándose entre sí, terminan aplastados, el varón Terminator y la mujer Terminator".

terminator mayans

El fuerte cruce entre Wado de Pedro y Victoria Villarruel en el Senado por la represión

En el marco de la brutal represión en las inmediaciones del Congreso durante la sesión por la Ley Bases, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y el senador de Unión por la Patria, Wado de Pedro, por una moción que la vicepresidenta quiso tratar.

"Hay una moción de orden, que es que dos senadores por cada bloque puedan constituir una comisión para conversar con las autoridades para tratar de frenar la represión", solicitó en buenos términos el legislador.

Sin embargo, la vicepresidenta salió al cruce, y de forma insólita lo invitó a retirarse. "Esa moción de orden no existe. Si alguno quiere retirarse para ver cómo están las cosas, puede hacerlo. La sesión va a conversar como corresponde", argumentó.

En este contexto, Wado comenzó a levantar el tono. "Si yo expresé la moción, la moción existe", explicó visiblemente enojado.

"Yo se que usted reivindica un régimen distinto, pero esto es un régimen democrático y republicano. La moción existe y se vota", sentenció el exfuncionario. Sin embargo, Villarruel le cortó el micrófono igual.