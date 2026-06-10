Cristina Kirchner salió al balcón, cantó el Himno junto con la militancia y bailó al ritmo de Ji Ji Ji

El momento más álgido de la marcha se vivió cuando la exmandataria salió a responder el afecto de sus seguidores desde el balcón y cantó el Himno Nacional a unísono con su gente. Luego de eso, los brazos en alto se movían al compás de "Ji Ji Ji", un clásico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota que resonó con fuerza, transformando la protesta en un homenaje tanto para ella como para Indio Solari, el músico simpatizante de su gestión que falleció recientemente.