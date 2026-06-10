Manuel Adorni se adhirió al Régimen de Inocencia Fiscal

Más allá de evitar posibles sanciones, quienes se acogen a este régimen deben regularizar sus declaraciones y contribuciones impositivas.

Angeletti está inscripta como monotributista desde abril del año 2017 dentro del rubro de “actividades profesionales, científicas y técnicas”. Si bien revocó su condición de monotributista durante un largo período, hasta octubre de 2025 no había formalizado sus altas en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en el Impuesto a las Ganancias. Y cuando su marido se convirtió en funcionario, pasó a integrar la nómina de “Personas Políticamente Expuestas” (PEP).

NOTA EN DESARROLLO