Manuel Adorni se adhirió al Régimen de Inocencia Fiscal
Lo hizo antes de presentar su declaración jurada en el marco del escándalo por presunto enriquecimiento ilícito.
A horas de presentar su declaración jurada de bienes, se conoció este miércoles que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado en una causa por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, se adhirió al Régimen de Inocencia Fiscal que impulsó el gobierno de Javier Milei en diciembre de 2025 y que permite a cualquier contribuyente blanquear dinero y bienes, tanto en el país como en el exterior, sin tener que brindar explicación alguna.
De esta manera, Adorni podrá declarar ingresos y activos sin sanciones. También se adhirió al régimen la esposa del Jefe de Gabinete, Betina Angeletti.
Adorni efectuó la solicitud ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) este mismo miércoles mientras que Angeletti lo hizo el 31 de mayo pasado. En detalle, el funcionario y su esposa ingresaron al régimen simplificado de Ganancias establecido en la Ley 27.799. Desde su última modificación reglamentaria, la normativa permite declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente, sin que sean aplicables sanciones penales y/o antecedentes impositivos.
Un punto clave dentro de la reglamentación de la norma que aprobó el Senado el pasado 26 de diciembre es que evadir ya no es catalogado como un delito penal, en tanto "quien incumpla y sea notificado resuelva pagando la deuda" que mantiene con el fisco.
Más allá de evitar posibles sanciones, quienes se acogen a este régimen deben regularizar sus declaraciones y contribuciones impositivas.
Angeletti está inscripta como monotributista desde abril del año 2017 dentro del rubro de “actividades profesionales, científicas y técnicas”. Si bien revocó su condición de monotributista durante un largo período, hasta octubre de 2025 no había formalizado sus altas en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en el Impuesto a las Ganancias. Y cuando su marido se convirtió en funcionario, pasó a integrar la nómina de “Personas Políticamente Expuestas” (PEP).
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