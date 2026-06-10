El enorme gesto de Messi con un periodista venezolano que conmovió a todos

El protagonista de esta maravillosa historia es Manu Gutiérrez, un periodista venezolano con parálisis cerebral que aguardaba una oportunidad entre la multitud después del amistoso del campeón del mundo ante Islandia. A pesar de los constantes empujones y el desorden del lugar, el diez notó su presencia, apartó a las personas que se le caían encima y le concedió una entrevista exclusiva que rápidamente recorrió el mundo.