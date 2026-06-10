El enorme gesto de Messi con un periodista venezolano que conmovió a todos
Tras el partido ante Islandia, Lionel Messi frenó en medio del tumulto de la zona mixta para concederle una entrevista a un cronista con parálisis cerebral.
El capitán de la Selección Argentina volvió a ser el centro de todas las miradas tras el último encuentro de la Selección. En medio del caos habitual de los hinchas y los medios, Lionel Messi sorprendió a todos al detenerse especialmente para regalarle un emotivo momento a un joven comunicador que lo esperaba en su silla.
IMPORTANTE: Se cayó la operación libertaria contra Bruno Solari: dónde trabaja, cuánto gana y qué hace con su sueldo
El protagonista de esta maravillosa historia es Manu Gutiérrez, un periodista venezolano con parálisis cerebral que aguardaba una oportunidad entre la multitud después del amistoso del campeón del mundo ante Islandia. A pesar de los constantes empujones y el desorden del lugar, el diez notó su presencia, apartó a las personas que se le caían encima y le concedió una entrevista exclusiva que rápidamente recorrió el mundo.
El relato de la entrevista a Lionel Messi que se volvió viral
El propio Gutiérrez compartió su inmensa alegría en las plataformas digitales con una sentida carta de agradecimiento hacia el astro futbolístico. "Hay un dicho muy popular que dice 'nunca conozcas a tus héroes'. Leo fue mi héroe, pero mi sueño no era una foto, sino poder entrevistarlo", relató con profunda emoción el joven, destacando la enorme generosidad y humildad del futbolista.
Durante el mano a mano, el cronista le consultó sobre la exigencia de los récords individuales y la proximidad de una nueva cita mundialista. Fiel a su estilo colectivo, el capitán respondió con total tranquilidad que nunca se fijó en las marcas personales, sino en buscar siempre lo mejor para el equipo, compitiendo al máximo nivel partido a partido.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario