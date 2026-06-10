Manuel Adorni tras acogerse al Régimen de Inocencia Fiscal: "Bettina y yo no vamos a entrar a ningún blanqueo"

Y detallaron que la Inocencia Fiscal es "el nuevo esquema impulsado por el Gobierno para reformar el régimen penal tributario y elevar los montos de la Ley de Procedimiento Fiscal" cuyo objetivo es que "ARCA concentre sus esfuerzos en perseguir a los grandes evasores, protegiendo al común de los argentinos". "Asimismo, se actualizan los montos de las multas por infracciones generales que habían quedado obsoletos", dijeron.

manuel adorni y javier milei

Por otro lado, señalaron que el régimen de DDJJ Simplificada, al que su esposa adhirió ayer martes 9 de junio y él esta mañana, es tan solo un "mecanismo diseñado para facilitar la presentación de las declaraciones juradas anuales".

"En este caso, ARCA confecciona una pre declaración jurada y el contribuyente solo debe prestar su conformidad. Se trata de un trámite mucho más rápido y sencillo que permite cerrar el año fiscal de manera inmediata al momento de presentar y abonar el saldo determinado por el sistema".

En ese sentido fueron tajantes al defender a Adorni y citaron una frase que dijo en privado: "En nuestro caso, Bettina y yo NO VAMOS A ENTRAR A NINGUN BLANQUEO. Solo nos adherimos al régimen fiscal simplificado de ganancias".

Manuel Adorni en la mira

Las críticas contra el jefe de Gabinete por sus últimos movimientos en ARCA no tardaron en llegar. Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica, disparó en X: "ADORNI NOS TOMA DE BOLUDOS A TODOS LOS ARGENTINOS", escribió en mayúsculas. Horas antes, había comparado a Bettina Angeletti, la esposa del jefe de Gabinete, con el empresario Lázaro Báez, condenado por corrupción.

Ferraro ya había pedido que no subestimaran a los argentinos, al catalogar la adhesión de Angeletti al régimen simplificado de Ganancias como un escándalo. "Hoy volví a advertir que el Gobierno está desmantelando todo mecanismo de control y transparencia porque hay demasiado que ocultar y porque son una banda que se reparte los negocios del Estado".

Embed ADORNI NOS TOMA DE BOLUDOS A TODOS LOS ARGENTINOS — maxi ferraro (@maxiferraro) June 10, 2026

"Y ahora vienen con la frutilla del postre. La esposa de Manuel Adorni también se acogió al régimen que el propio oficialismo impulsó y defendió. Una ley con nombre y apellido que benefició a evasores, que alcanzó a Lázaro Báez y que ahora también beneficia al entorno familiar de Manuel Adorni. Debe ser por eso que en unas horas veremos el dibujo que Leonardo da Vinci preparó de su declaración jurada", sentenció.

"La impunidad ya ni siquiera se disimula. Todo es una joda de forajidos desesperados por la guita. A la Justicia, proveer de conformidad con lo investigado. Será justicia", concluyó.

A su vez el exdiputado salteño Pablo Kosiner sostuvo que el trámite de Adorni es la admisión de que falseó u ocultó datos en su declaración jurada. "Funcionarios del gobierno de Milei (Ej. Adorni) que ingresen al Régimen de Inocencia Fiscal implica una admisión implícita de haber falseado u ocultado en DDJJ que están obligados a presentar con motivo de su cargo".

"¿Se acuerdan cuando se debatía la aprobación del régimen de inocencia fiscal porque muchos decían que algunos iban a blanquear dinero de la delincuencia? Bueno… al final, la casta eran ellos", advirtió Graciela Ocaña.

e Itahí Hagman recordó un video de Adorni en conferencia de prensa defendiendo el régimen.

Embed ¿Se acuerdan cuando se debatia la aprobación del régimen de inocencia fiscal porque muchos decían que algunos iban a blanquear dinero de la delincuencia?



Bueno… al final, la casta eran ellos. https://t.co/8fkHzjepXd — Graciela Ocaña (@gracielaocana) June 10, 2026

Mientras que el diputado Itai Hagman recordó, con un video de Adorni, las palabras del propio Jefe de Gabinete. “Con el nuevo esquema, lo tuyo es tuyo. Tus dólares, tu decisión", decía tiempo atrás Adorni y Hagman agrega: "El tipo hablaba para el living de su casa".

A su vez María Eugenia Talerico, ex N°2 de la UIF durante el gobierno de Mauricio Macri, lo explicó de manera técnica. "El caso Adorni no es un problema de evasión fiscal. El régimen de inocencia fiscal existe, y aún los funcionarios públicos pueden acogerse a él. Pero en el caso de Adorni el crecimiento patrimonial exponencial de él y su mujer ocurre desde que asumió la función pública".

"No son ingresos privados que no declaró antes, son ingresos generados mientras ejerce un cargo público. Y eso no lo puede legitimar ningún régimen fiscal, porque la pregunta es inevitable: ¿de dónde viene ese dinero, si el único cambio relevante en su vida es que hoy trabaja en el Estado? Esa pregunta activa delitos que el perdón fiscal no toca: enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles, lavado de activos", enumeró.

Embed El caso Adorni no es un problema de evasión fiscal. El régimen de inocencia fiscal existe, y aún los funcionarios públicos pueden acogerse a él.



Pero en el caso de Adorni el crecimiento patrimonial exponencial de él y su mujer ocurre desde que asumió la función pública. No son… — Maria Eugenia Talerico (@eugetale) June 10, 2026

"Y la consultora de su mujer es parte indispensable del análisis: según las fuentes de ingreso que allí se registren, la autoría mediata de esos posibles delitos recaería sobre Adorni. El enriquecimiento ilícito es un delito constitucional. Enriquecerse desde la función pública es traicionar a la patria", lanzó.