Karen Reichardt despreciaba la política hace tres meses, pero hoy va por una banca

Y hasta se criticó a sí misma "el que dice 'no me interesa la política' es una locura porque fijate que con el voto de hoy decidimos lo que queremos, para dónde queremos ir”.

La inclusión de Reichardt en un lugar destacado de la lista y su desdén por la política revelan la forma en que La Libertad Avanza armó sus listas y los atributos que buscaban en sus candidatos: subordinación acrítica a la bajada de línea de la Casa Rosada

El propio armador de LLA en Provincia, Sebastián Pareja, lo admitió días atrás. En diálogo con TN Pareja admitió que “es gente que entendemos probada para mantenerse en una idea. Y ahí no importa el currículum que tengan, sino que buscamos soldados para los desafíos que vienen”.