Represión en el Congreso: indagarán al prefecto acusado de dispararle al hincha que perdió la visión

Tras el aporte de registros en alta definición de fotorreporteros y tomando estos elementos de referencia Mapa de la Policía pudo encontrar imágenes en las que se ve con mayor claridad su rostro, mientras formaba parte de las líneas de PNA.

Tres minutos antes de que Jonathan recibiera el disparo en el ojo, el cabo Héctor Guerrero –miembro de Gendarmería Nacional– le disparó a Pablo Grillo en la cabeza, contrariamente a los protocolos de uso de armas lanzagases.

La investigación indicó, además, que el Prefecto Mayor Héctor Cabrera, jefe de la agrupación Albatros, fue quien esa tarde del 12 de marzo estaba a cargo de la fuerza a la que pertenece el tirador.

El accionar de Prefectura y de Gendarmería respondió a las órdenes del comando unificado liderado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

hinchas jubilados marcha. La brutal represión de la policía Mariano Fuchila

El caso Jonathan Navarro

El manifestante herido es hincha de Chacarita y vive en San Martín, provincia de Buenos Aires. Decidió asistir a la marcha del 12 de marzo el día en el que su papá tuvo que pagar $80.000 por un medicamento que antes conseguía de manera gratuita.

Luego del impacto, Jonathan acudió al hospital para ser tratado y recibió la noticia de que la herida le había causado la pérdida de la visión de su ojo izquierdo.

En el material publicado también cuenta cómo cambió su vida luego de la represión: dejó de ir a la cancha, recibe tratamiento psicológico, perdió los reflejos y ya no puede hacer deporte.