Karina Milei reaparece en Tucumán para lanzar la campaña de LLA: pidió que no se transmita el acto

El evento, que será la primera aparición pública de La Libertad Avanza tras su dura derrota en las elecciones bonaerenses, busca ser un punto de inflexión. Dicho revés, que representó un golpe para el Gobierno nacional, fue seguido por la creación de mesas políticas (una nacional y otra federal) en un intento por retomar el diálogo con los gobernadores y asimilar el resultado.