Karina Milei reaparece en Tucumán para lanzar la campaña de LLA: pidió que no se transmita el acto
La Libertad Avanza intenta rearmarse tras la feroz paliza del peronismo en los comicios legislativos del pasado domingo. Todos los detalles.
Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, encabeza este jueves el inicio de la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Tucumán. Acompañada por Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, presentará a los candidatos provinciales del partido de cara a las elecciones legislativas de octubre.
Desde las 18, en el club Villa Luján de la capital tucumana, se llevará a cabo un acto que marca un momento crucial para el Gobierno. La presencia de la hermana de Javier Milei y del titular de la Cámara baja ocurre en medio de un fuerte operativo de seguridad.
El evento, que será la primera aparición pública de La Libertad Avanza tras su dura derrota en las elecciones bonaerenses, busca ser un punto de inflexión. Dicho revés, que representó un golpe para el Gobierno nacional, fue seguido por la creación de mesas políticas (una nacional y otra federal) en un intento por retomar el diálogo con los gobernadores y asimilar el resultado.
En este sentido y bajo el lema "La Libertad Avanza o Argentina retrocede", ambas figuras de relevancia encabezarán el acto que también contará con la presencia de referentes del partido libertario a nivel local, entre ellos Federico Pelli y Soledad Molinuevo, quienes encabezan la lista de candidatos a legisladores en octubre. Además, formarán parte la diputada Lilia Lemoine, Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón.
