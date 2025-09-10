La dura definición que hizo Elisa Carrió de Javier Milei y su hermana Karina: "Pareja perversa"
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, reconoció haberse alegrado con el triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires frente a la avanzada ajustadora de Javier Milei.
Elisa Carrió cargó con dureza, una vez más, contra el presidente Javier Milei y su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quienes acusó de constituir "una pareja perversa, que goza de la crueldad y además está llena de codicia".
Y en ese sentido se lamentó, y advirtió que es un verdadero problema para la Argentina, que La Libertad Avanza se haya adueñado del lugar de la representación "de los valores de la República y la lucha contar la corrupción" desplazando a otros espacios, como el PRO, que quedaron reducidos a una mínima expresión.
“El problema es que en sustitución de fuerzas históricas que representaban los valores republicanos y la lucha contra la corrupción, se superpuso un aventurero bancado por el establishment y que terminó bancado por Mauricio Macri”, dijo.
En diálogo con A24, Carrió incluso celebró la victoria del peronismo el domingo pasado en provincia de Buenos Aires ante LLA. En ese sentido aseguró que la fuerte diferencia con la que se impuso el peronismo ante los libertarios puede promover un proceso de renovación dentro de ese partido.
“El peronismo ganó pero Cristina perdió. No hablen más del kirchnerismo, se terminó el kirchnerismo. Ganaron los intendentes”, afirmó.
Carrió también cargó contra Daniel Parisini, uno de los más conocidos trolls libertarios, más conocido en las redes sociales como “El Gordo Dan”, y su destemplado ataque al senador Luis Juez por haber apoyado el rechazo al veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Eso “entra dentro del orden de lo perverso” dijo y advirtió “esas son las fuerzas del infierno, no las del cielo”.
“Creo que, si este hombre sigue teniendo legitimidad, podemos ir hacia un régimen perverso y autoritario”, advirtió. Y agregó: “Gobernar exclusivamente por decretos, imponer vetos, más una victoria electoral, podría haber significado la eliminación del parlamento, el no control de la justicia y un saqueo indefinido”.
Carrió fue consultada además por el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que involucra de manera directa a Karina Milei, Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem. “Era vox populi cómo era", aseguró sin dudar. Y agregó: “Es Martín Menem el que tiene la relación con todos los laboratorios”.
También apuntó contra el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones a quien acuso de ser “un representante de lo peor del negocio de la salud”.
Además confirmó que está preparando una denuncia sobre este tema pero que va a esperar a que termine la campaña para presentarla.
“Los Milei son ilegales”, sentenció y concluyó: “No tienen nada en blanco, no tienen una factura de nada”.
