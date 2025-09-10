La dura definición que hizo Elisa Carrió de Javier Milei y su hermana Karina: "Pareja perversa"

“El peronismo ganó pero Cristina perdió. No hablen más del kirchnerismo, se terminó el kirchnerismo. Ganaron los intendentes”, afirmó.

Carrió también cargó contra Daniel Parisini, uno de los más conocidos trolls libertarios, más conocido en las redes sociales como “El Gordo Dan”, y su destemplado ataque al senador Luis Juez por haber apoyado el rechazo al veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Eso “entra dentro del orden de lo perverso” dijo y advirtió “esas son las fuerzas del infierno, no las del cielo”.

javier milei karina Javier y Karina Milei.

“Creo que, si este hombre sigue teniendo legitimidad, podemos ir hacia un régimen perverso y autoritario”, advirtió. Y agregó: “Gobernar exclusivamente por decretos, imponer vetos, más una victoria electoral, podría haber significado la eliminación del parlamento, el no control de la justicia y un saqueo indefinido”.

Carrió fue consultada además por el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que involucra de manera directa a Karina Milei, Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem. “Era vox populi cómo era", aseguró sin dudar. Y agregó: “Es Martín Menem el que tiene la relación con todos los laboratorios”.

También apuntó contra el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones a quien acuso de ser “un representante de lo peor del negocio de la salud”.

Elisa Carrió

Además confirmó que está preparando una denuncia sobre este tema pero que va a esperar a que termine la campaña para presentarla.

“Los Milei son ilegales”, sentenció y concluyó: “No tienen nada en blanco, no tienen una factura de nada”.