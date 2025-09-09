La comisión investigadora de la estafa $LIBRA avanzó con la citación a Karina Milei

javier milei karina Javier y Karina Milei.

En caso de mantener esta postura, los diputados enviarán un pedido formal al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para que los funcionarios bajo su órbita asistan a la próxima reunión y, de no prosperar esta medida, recurrirán a la citación compulsiva.

En paralelo, los 15 legisladores evalúan avanzar con nuevas medidas, entre las que están: citar al vocero presidencial Manuel Adorni, a Sergio Morales (exasesor de la CNV) y a los empresarios vinculados a la estafa cripto, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, relacionados con los creadores de la moneda, Hayden Davis (Kelsier Ventures) y Julian Peh (Kip Protocol).

También, ampliaron el pedido de informes a 16 billeteras virtuales para identificar a los participantes y los montos del pool de liquidez utilizado en el lanzamiento del criptoactivo, así como para rastrear las 109 transferencias que involucran a Davies, Terrones Godoy y Novelli. En la reunión anterior, se envió un cuestionario escrito al propio presidente Javier Milei y las respuestas aún no fueron recibidas.

"Lo que estamos haciendo es acorde al reglamento interno de la comisión, a lo que manda la Constitución y cómo es la división de poderes. Entendiendo cuál es el rol de una comisión investigadora, cuál es el rol del poder judicial y cuál es el rol de los funcionarios del Ejecutivo, que muchas veces parecen no entender estas instancias", expresó Maximiliano Ferraro, en diálogo con A24.

Y añadió: "Está avanzando. Si estamos trabajando con la comisión investigadora es porque así lo quiso el oficialismo y sus aliados. Venimos de un largo recorrido lleno de obstáculos; el trabajo hubiera finalizado a fines de agosto. Estamos pudiendo funcionar, hemos aprobado el reglamento y solicitado las primeras medidas de prueba. No estamos haciendo nada distinto a otra comisión investigadora".