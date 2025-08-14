"Kirchnerismo nunca más": libertarios volvieron a mostrar la provocadora bandera en el acto de La Plata
El presidente Javier Milei asiste al Club Atenas de La Plata junto a su Gabinete con el objetivo de apuntalar a los candidatos de La Libertad Avanza de cara a las elecciones del 7 de septiembre.
Con el objetivo de apalancar las candidaturas de los hombres y mujeres de La Libertad Avanza (LLA) que aspiran a llegar a la Legislatura Bonaerense, Javier Milei encabeza este jueves por la tarde un acto en el Club Atenas de La Plata, en donde un rato antes se volvió a ver la bandera de "Kirchnerismo Nunca Más", que ya había sido repudiada días atrás.
Militantes se concentraban en las inmediaciones del club desde las 17, con el objetivo de mostrar músculo en el bastión fuerte del peronismo.
La presencia de Milei es clave para generar un efecto arrastre e impulsar así una boleta repleta de nombre ignotos para la gran mayoría de los votantes.
Entre los primeros asistentes a la convocatoria se observó a un grupo de libertarios que llevaba la bandera con una consigna contra el kirchnerismo pero que vuelve a relativizar a los desaparecidos de la última dictadura militar. El propio Presidente, junto a su hermana Karina Milei, ya se habían mostrado con esta polémica frase.
Mientras tanto, todas las miradas en LLA están puestas en Sebastián Pareja, jefe de LLA en la provincia de Buenos Aires, y su fallida gestión que obligó a Karina a tener que convocar a Santiago Caputo para que se haga cargo de la actividad proselitista que no movía el avispero en territorio bonaerense.
Por estas horas, el asesor presidencial sin cargo y jefe del muy bien rentado ejército de trolls que defiende cada medida del gobierno libertario, busca reflotar la campaña y fue el encargado de instalar el polémico lema "kirchnerismo nunca más" que banaliza el terrorismo de Estado que el oficialismo niega.
Luego de la desprolija foto en la que Pareja con la asesoría de Carlos Curestis expuso a Milei en Villa Celina, La Matanza, de puntas de pie aislado de los vecinos en una visita relámpago de apenas 20 minutos, el Presidente volverá por segunda semana consecutiva a la provincia para así relanzar la campaña.
Llevará a todos los integrantes del gabinete, incluida Patricia Bullrich y Luis "Toto" Caputo, sus ministros "estrella" para intentar nacionalizar la elección local de la provincia de Buenos Aires donde se renovarán bancas para ambas Cámaras de Legislatura bonaerense y los concejos municipales.
