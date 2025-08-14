"Kirchnerismo nunca más": libertarios volvieron a mostrar la provocadora bandera en el acto de La Plata

Por estas horas, el asesor presidencial sin cargo y jefe del muy bien rentado ejército de trolls que defiende cada medida del gobierno libertario, busca reflotar la campaña y fue el encargado de instalar el polémico lema "kirchnerismo nunca más" que banaliza el terrorismo de Estado que el oficialismo niega.

Luego de la desprolija foto en la que Pareja con la asesoría de Carlos Curestis expuso a Milei en Villa Celina, La Matanza, de puntas de pie aislado de los vecinos en una visita relámpago de apenas 20 minutos, el Presidente volverá por segunda semana consecutiva a la provincia para así relanzar la campaña.

Llevará a todos los integrantes del gabinete, incluida Patricia Bullrich y Luis "Toto" Caputo, sus ministros "estrella" para intentar nacionalizar la elección local de la provincia de Buenos Aires donde se renovarán bancas para ambas Cámaras de Legislatura bonaerense y los concejos municipales.