Tres mujeres detenidas en La Plata por presunta participación en una red de trata de personas
Las arrestadas serían parte de la organización y gestión de prostíbulos, donde explotaban a mujeres vulnerables captadas por diferentes métodos.
En un operativo conjunto llevado a cabo en La Plata, la Fiscalía N.º 5 y la Delegación de Crimen Organizado arrestaron a tres mujeres acusadas de integrar una red de trata de personas. Los allanamientos se realizaron en varios domicilios sospechados de funcionar como prostíbulos encubiertos.
La investigación cobró un vuelco clave cuando una víctima logró escapar y se presentó ante la Justicia acompañada por personal del Ministerio de Justicia y del Ministerio de las Mujeres de la provincia. Su testimonio ratificó información previa y brindó detalles fundamentales sobre la estructura interna de la red.
Gracias a la declaración, las autoridades pudieron focalizar sus operativos en un prostíbulo ubicado en diagonal 74 entre calles 20 y 21. A partir de allí, emitieron órdenes de arresto que permitieron la detención de las sospechosas identificadas por sus iniciales: A.E.M., P.J.M.V. y M.A.C.
Se presume que las mujeres detenidas tenían roles operativos en la gestión y administración de los prostíbulos, además de participar en la captación y explotación de mujeres en situación vulnerable. Dos de ellas están acusadas de "explotación económica del ejercicio de la prostitución de mayores de edad agravado por la vulnerabilidad de las víctimas", mientras que la tercera enfrenta cargos por "promoción y facilitación de la prostitución".
La causa se mantiene bajo estricta reserva judicial y continúa en desarrollo, con una orden de detención pendiente y posibles nuevos allanamientos en distintas localidades de la provincia. La Justicia profundiza la pesquisa para determinar la extensión de la red y si existen más implicados.
