Tres mujeres detenidas en La Plata por presunta participación en una red de trata de personas

detenidas

Se presume que las mujeres detenidas tenían roles operativos en la gestión y administración de los prostíbulos, además de participar en la captación y explotación de mujeres en situación vulnerable. Dos de ellas están acusadas de "explotación económica del ejercicio de la prostitución de mayores de edad agravado por la vulnerabilidad de las víctimas", mientras que la tercera enfrenta cargos por "promoción y facilitación de la prostitución".