La CGT definió "plantarse" contra la reforma laboral que impulsa Javier Milei
La mesa chica de la central se reunió en la UOCRA y definieron que van a “plantarse” frente al Gobierno ante el debate por las reformas laboral y tributaria.
La Confederación General de Trabajo (CGT) se reunió ayer para definir cómo van a enfrentar la reforma laboral que impulsa el Gobierno. Anunciaron que buscarán el apoyo de los gobernadores y llamaron a la unidad. No descartan llevar a cabo medidas de fuerza.
El encuentro duró más de tres horas y se llevó a cabo el jueves en la sede de la UOCRA, donde unos 64 sindicatos se reunieron con motivo de analizar el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales y debatir cómo harán frente a la reforma laboral.
Además, avanzaron con la organización de un congreso que se llevará a cabo el 5 de noviembre en el estadio de Obras Sanitarias, donde se elegirá a la nueva conducción de la CGT, la cual tendrá mandato hasta 2029.
El debate se centró en enfrentar al Gobierno ante la reforma laboral. En este sentido, los sindicalistas
coincidieron en impulsar un mix de acciones que incluyen la negociación en el Consejo de Mayo, los contactos con los gobernadores y los legisladores, y la eventual impugnación ante la Justicia. No descartaron la realización de medidas de fuerza.
Héctor Daer, cosecretario general de la CGT, había adelantado en declaraciones radiales que la central obrera rechazará la reforma laboral si es para “retroceder” en los derechos adquiridos.
“Si la reforma laboral es progresiva es una cosa. Nosotros tenemos un concepto de progresión de derechos, pero si es para retroceder no va a haber ninguna negociación de ningún tipo”, sentenció Daer.
Respecto a la renovación de autoridades de la CGT, el 5 de noviembre se llevará a cabo el congreso cegetista en el estadio Obras Sanitarias, en un encuentro para el que se posicionan figuran Jorge Sola, jefe del gremio del Seguro y quien actualmente ocupa la vocería de la CGT; Cristian Jerónimo, titular del Sindicato del Vidrio, y Maia Volcovinsky, secretaria adjunta del gremio de Judiciales, entre otros.
